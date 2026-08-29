Ella otkrila da je bila nestašno dijete: Arsena zatočila u liftu, a Josipi Lisac vikala da je vještica

Ella Dvornik objavila je na svom Instagram profilu popis 'najblesavijih stvari' koje je radila u djetinjstvu.

- Kad sam ju vidjela pobjegla sam tati vrišteći da je 'vještica'. Ispričavam se za to. Sigurno ima još slavnih ljudi koje sam počastila - napisala je Ella koja je već kao mala znala je da se posao ne nosi doma, pa je odbijala raditi domaću zadaću. U trećem srednje ispisala se iz škole i upisala dopisnu, ali joj se nije svidjelo što su uveli državnu maturu, pa je odlučila ne polagati ju. Priznala je i kako je krala novac da kupi Pokemone, i onda optužila tatu.

- On bi priznao jer se ne bi sjećao - napisala je Ella.