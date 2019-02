Ella: 'Tata, fališ mi. Sad imam čovjeka koji me voli, ne brini...'

Tata, ako gledaš, nedostaješ mi jako, napisala je Ella Dvornik (28) uz fotografiju s vjenčanja. Ella se udala za dugogodišnjeg dečka Charlesa Pearcea (41) s kojim ima kćer Balie Dee (1).

- Sada imam čovjeka koji me voli i koji će se brinuti za mene, ne brini - piše u emotivnoj objavi koju je Ella posvetila ocu Dini Dvorniku, koji je preminuo u rujnu 2008.

Foto: Privatna arhiva

- Sretan i rođendan mojoj majci, tvojoj supruzi. Nedostaje mi naša obitelji, ali nisi zaboravljen. Nadam se da ti je dobro. Voljela bih da si tu, ali vidjet ćemo se uskoro u drugom životu - napisala je Ella.

Foto: Instagram/orijent

- Dragi moj dječače, brate, oče... Iako nisi tu, mi smo s tobom zauvijek. Dok me drugi muškarac vodi, znaj da si ti uvijek prvi. Čekam te na kraju, tata. Iako me do oltara vodio nisi, vodit ćeš me do kraja - zaključila je Ella.

Foto: Instagram

Ella i Charles su se zaručili prije tri godine, a vjenčali su se u Las Vegasu. Otkako su 'pale' zaruke, pokušavali su isplanirati vjenčanje, ali im je bilo jako teško.

- Pa smo napravili ono što nabolje radimo, napravili smo to, kako bi Frank rekao, 'na naš način'. Evo nas, samo nas dvoje, učinili smo to službenim - rekla je Ella.

Foto: Instagram

Majka Danijela Dvornik (52) danas slavi rođendan, a probudila se u dva sata noćas i pratila vjenčanje online.

- Kažu da 'ono što se dogodi u Vegasu, ostaje u Vegasu'. Neka su to oni obavili bez stresa i na svoj način. Oduševljena sam haljinom koja je totalno drugačija, oduvijek je htjela neki barokni model - napisala je Danijela na društvenim mrežama.