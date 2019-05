Ella zaludila fanove hitom 'Iza ponoći', pa je pokazala previše

Kraljica dance scene Ivana Banfić (49) hitom 'Šumica' zatresla je dance scenu devedesetih, a to radi i dalje. Ivana, Renata Končić Minea (41) i Marinela Ella Jantoš(48) svojim nastupima nastavljaju uveseljavati publiku koju često iznova vraćaju dvadesetak godina unazad.

Već četiri godine imaju koncert za koncertom pod nazivom 'Volim 90-e', u istim mjestima pjevale su i po pet puta, a sinoć su zaraznim stihovima devedesetih 'zaludile' zagrebačke obožavatelje.

- Ne prestaju nas zvati. Zanimanje ne jenjava, jako nas traže da pjevamo pjesme iz 90-ih. Jasno je da ljudi pamte i vole taj period - rekla nam je Minea, koja se proslavila hitovima kao što su 'Vrapci i komarci', 'Uberi ljubicu' i 'Good Boy'.

Stari hitovi Ivanu, Mineu i Ellu nikad ne umore. I Bee govori da kad krene 'Šumica' u četiri ujutro, ne zna od kud 'povuče' energiju na nastupu.

- Tada su svi ludi, publika 'diže' mene, ja njih. Inače imam energije, ali nam je neko rekao starimo pa da se moramo određeno ponašati - govori Banfić i naglašava kako se ona još uvijek osjeća kao da joj je 20 godina.

Hit 'Šumica' Banfić je najviše puta izvela, kako objašnjava, 1996. u Slavoniji u jednom klubu i to deset puta zaredom.

- Ta šumica je čudo. Nisam ni slutila da će biti evergreen. Kada je izašla bila je zabranjena, u smislu da nije bila primjerena za radio postaje. Tekst je bio prost. Teško se probijala, ali našla je svoj put i kada su je ljudi zgrabili, bila je njihova zauvijek - ispričala je.

Ivana nam je otkrila da za njihove nastupe ima interesa i izvan zemlje.

- Čak su mi se javili neki ljudi iz Srbije, pa je bio poziv i da dođemo u Australiju što nije isključeno - nastavila je Ivana koja s pjevačicama osim glazbe, 'oživljava' i odjevne kombinacije devedesetih, a otkrila je i kako se ona prije odijevala.

- Što luđe kombinacije, to bolje. Kada bi me baka vidjela nije mogla vjerovati, govorila bi kako to idem van, da se pokrijem, da mi ne ide ovo s ovim. Sve je bilo fluorescentno, usko, kratko, šareno, nespojivo, neprirodni materijali, plastika, guma, čizme s platformom. Po danu je to grozno izgledalo, ali u klubu navečer kada staviš to bilo je odlično - kaže Banfić kroz smije. Smatra da su devedesete bile njezin način i stil života.

Pjevačica koju pamte sve generacije po hitu iz 90-tih 'Iza ponoći ja bit ću tu' je i Ella koja nam je izjavila kako joj je moda uvijek bila mrska.

- U ničemu se nisam vidjela, a kada su došle 90-te i techno malo su oslobodile pa 'skidanje' nije bio neki taboo.Nikada nisam imala novaca kupiti ono što mi se uistinu sviđa, nikad mi nije bilo po mjeri te mi je još više razvijalo ljutnju - kaže nam Ella.

Dodala je kako je na Photo session za album 'Iza ponoći' otišla gola jer nije znala što da obuče.

- Klečeći sam plakala na telefon da ne mogu naći ništa što mi se sviđa pa mi je fotograf rekao 'Dođi gola' ,nacrtat ćemo odjeću i tako je na kraju i bilo - objašnjava Marinela. Sve ju je to oslobodilo da za nastupe nosim rock-punk-techno odjeću.

