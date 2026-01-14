Veliko finale Ljubav je na selu! Zbog jednog para zaplakat će i Anita: 'Ne mogu doći sebi...'

Večeras od 21.25 sati na RTL-u vrijeme je za veliko finale 'Ljubav je na selu'! Nakon prvih upoznavanja, poljubaca, svađa, adrenalina, smijeha, suza i romantike stiglo je vrijeme da farmeri i njihove dame stave točku na i 18. sezone showa.

Nakon što su Tomislav i Željko u prošloj epizodi vidjeli svoj sažetak s imanja, vrijeme je da se uspomena prisjete i Josip Đ., Robert, Josip E. te Dejan.

Foto: rtl

Robertove odabranice bit će raspoložene za raspravu, a inače šutljivi farmer sve će iznenaditi kad zatraži trenutak tišine i obznani osjećaje dami koju će ostaviti u potpunom šoku.

- Osjećam nešto prema tebi - priznat će pa posegnuti u džep za darom koji bi joj želio uručiti.

Šibenski šarmer Josip E. otkrit će koja mu se to dama svidjela na prvu i čiji poljubac najviše pamti, a najmlađi farmer Dejan obznanit će s kojom se to djevojkom povremeno čuje i što bi promijenio kad bi dobio priliku.

A najemotivniji trenutak večeri svakako će biti priča Ksenija i Josipa Đ. Zbog emotivnih kadrova i njihove iskrene ljubavi plakat će mnogi, a u jednom trenutku suze i iskrene emocije neće više moći sakriti ni Anita Martinović!

Foto: rtl

- Zbog vas moram popravljati šminku, Ganuli ste me da ne mogu doći sebi - jedva će izgovoriti pa nastaviti drhtavim glasom: "Pričajte malo dok se ja ne smirim, dok se ne priberem."

Veliko, emotivno finale 18. sezone 'Ljubav je na selu' na rasporedu je večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji i na platformi Voyo.