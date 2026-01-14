Tko je Ana Bekuta? Gađali su je grudama na nastupu u Čačku

Doček Srpske nove godine na gradskom trgu u Čačku trebao je biti još jedan u nizu rutinskih nastupa regionalne zvijezde, ali se koncert Ane Bekute pretvorio u potpuni kaos uz zvižduke, grude snijega i pjevanje iz kombija. Već od samog početka bilo je jasno da atmosfera nije slavljenička. Dio okupljenih građana otvoreno je negodovao zbog navodno isplaćenog honorara od 40.000 eura za pjevačičin nastup.

Zvižduci, povici i buka pratili su koncert, ali situacija je eskalirala kad su prema pozornici počele letjeti grude snijega. Stvari su izmakle kontroli kad je jedan od članova benda pogođen grudom u glavu, zbog čega je pjevačica zaustavila koncert i vidno uzrujana obratila se publici, javlja Telegraf.rs.

- Sram vas bilo! Imate li vi majku? Imate li sestru? Imate li baku? Sram vas bilo! Gdje je policija ovdje? Radi li policija nešto? Mi nećemo više pjevati i svirati! Ajde, ruke u zrak - ljutito je poručila Bekuta.

Njezine riječi nisu smirile situaciju, nego su izazvale još više negodovanja i gruda. Iako je u jednom trenutku izgledalo da je koncert gotov, pjevačica je odlučila nastaviti pjevati. Sišla je s pozornice i nastup nastavila iz obližnjeg kombija.

Tko je Ana Bekuta?

Iza umjetničkog imena Ana Bekuta stoji Nada Polić, pjevačica rođena 1959. godine u Priboju. Njezin životni put bio je ispunjen izazovima o kojima je rijetko govorila. Kao 17-godišnjakinja rodila je sina Igora, kojeg je zbog osude okoline i teških životnih okolnosti morala ostaviti u domu za nezbrinutu djecu. Taj period opisala je kao najbolniji u životu, ali kasnije je ponovno uspostavila odnos sa sinom koji je danas njezin najveći oslonac.

Profesionalnu karijeru započela je 1985. godine, kad je na prijedlog skladatelja Predraga Vukovića Vukasa uzela umjetničko ime kako bi se razlikovala od drugih pjevačica imena Nada. Tijekom četiri desetljeća snimila je više od 18 albuma i postala vlasnica hitova poput 'Zlatiborske zore', 'Kralj ponoći' i 'Imam jedan život'.

Posljednja je snimila duet s glazbenim divom Halidom Bešlićem, koji nas je napustio 7. listopada prošle godine nakon teške bolesti.

- On je volio Romaniju. Što god je snimao, htio je da se vide kadrovi Romanije. Mi smo spot snimali prošle godine u svibnju. Sjećam se da je Halid bio jako raspoložen, prepričavao je zgode i nezgode s turneja, snimanja itd. Bio je jako duhovit i pametan. Divan kolega, divan čovjek - ispričala nam je Ana Bekuta prošle godine.

Njihovo prijateljstvo datira još iz 80-ih.

- Halid Bešlić je meni i mom bendu poklonio povjerenje još 1987. Moj bend ga je pratio tada na njegovoj jugoslavenskoj turneji i od tada datira naše poznanstvo koje je, mogu reći slobodno, odmah preraslo u prijateljstvo i hvala mu što je nama tako na početku ukazao povjerenje i što smo sve to prošli s njim - prisjetila se.

Upoznala je i njegova sina Dinu, koji je brinuo o Halidovoj karijeri. Do ideje za duet došlo je 2021. godine, kad je pjevačica dobila info demo pjesme na kojoj je žensku dionicu tad pjevala Geronimova supruga.

- Naravno, slušala sam tu pjesmu na 'repeat' i odmah sam znala da ću je snimiti, ali sa svakim novim preslušavanjem sam tražila grešku. Tražim grešku, nema greške i tako je došlo do suradnje - prisjetila se.

Foto: Privatni album

Njihova emotivna balada govori o pronalasku ljubavi u zrelim godinama, kad se to najmanje očekuje. Što je Ana Bekuta i doživjela. Pjevačica je u više navrata otvoreno govorila o svojoj velikoj ljubavi s preminulim partnerom, političarom Milutinom Mrkonjićem. Njihova veza bila je dokaz da za pravu ljubav nikad nije kasno.

- Mislim da sam tu veliku i pravu ljubav proživjela s Milutinom i teško da će se ponoviti netko sličan njemu. Minimalne su šanse. Moram reći da ne razmišljam o tome, ali uopće ne razmišljam. Ako se desi, neću bježati od toga - priznala je.

Nikad se nije udavala pa smo je pitali što za nju znači 'brak'.

- Brak mora biti savez. Dvoje mora napraviti dogovor o svemu. Naravno i da postoji želja kod oboje da tu vezu održe i da se izbore i da slave 50 godina braka. Današnji i muškarci i djevojke se baš nešto ni ne odlučuju na tako duge staze. Ima tu mnogo razloga i stvarno su vremena gadna i burna - rekla je.

Upravo na Dan zaljubljenih priprema glazbenu poslasticu za hrvatsku publiku. 14. veljače održat će svoj dugoočekivani solistički koncert u zagrebačkoj Areni, čime će proslaviti impresivnih 40 godina karijere. A upravo pred koncert snimila je i duet sa Sinišom Vucom, obradu pjesme 'Kad bi opet'.

- Meni se ta pjesma oduvijek dopada i kad sam, prije nekoliko godina, s Alkom radila moj prošli album, pitala sam je. Bez problema mi je dala dozvolu. Ja sam htjela da to bude duet s nekim s ovog tržišta i predložila mi je Vucu i stvarno... Prijedlog je bio odličan. S njim je uvijek dobra zabava i smijeh. Jedan vrlo pozitivan čovjek, a vrlo, vrlo profesionalan - opisala je kolegu.

Od 2014. godine stalna je članica žirija u popularnom natjecanju 'Zvezde Granda', gdje je stekla dodatnu popularnost.