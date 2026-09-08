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Ellen Burstyn u Veneciji dobila Zlatnog lava za životno djelo: Nisam mislila da ću s 93 snimati

Piše Stela Kovačević,
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Ellen Burstyn u Veneciji dobila Zlatnog lava za životno djelo: Nisam mislila da ću s 93 snimati
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Foto: YVES HERMAN
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Oscarom nagrađena glumica na 83. Venecijanskom filmskom festivalu primila je Zlatnog lava za životno djelo. Nagrada ju je, kako priznaje, ugodno iznenadila

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Glumica Ellen Burstyn (93) i dalje radi punom parom, a njezina karijera dobila je još jedno veliko priznanje. Oscarom nagrađena glumica na 83. Venecijanskom filmskom festivalu primila je Zlatnog lava za životno djelo. Nagrada ju je, kako priznaje, ugodno iznenadila, posebno jer ni sama nije očekivala da će u devetom desetljeću života i dalje biti jedna od vodećih glumica na filmskim setovima.

Priznanje joj je uručila Maggie Gyllenhaal, koja je Burstyn režirala u filmu "Flesh Impact". Nakon dodjele nagrade prikazan je upravo taj film, dok se Burstyn u Veneciji pojavila i u novom filmu "Place to Be", koji je na programu festivala izvan konkurencije.

Foto: Yves Herman

U filmu redatelja Kornéla Mundruczóa glumi Brooke Graham, ženu koja je nakon smrti supruga svoj život posvetila djeci. Njezinu svakodnevicu poremeti neobičan gost - golub pismonoša koji odbija napustiti njezin dom. U pokušaju da pronađe njegova vlasnika Brooke kreće na put, a pritom upoznaje poslovnog čovjeka kojega glumi Taika Waititi. Njihov susret prerasta u neočekivano prijateljstvo.

Burstyn kaže da nikad nije zamišljala da će u ovim godinama još snimati filmove. Prisjetila se i kako ju je u četrdesetima iznenađivalo što dobiva glavne uloge, ne sluteći da će takav tempo zadržati još desetljećima.

- Nikad nisam zamišljala da ću i s 93 godine još snimati filmove - priznala je Burstyn.

Foto: Yves Herman

Ipak, dodaje kako joj se to danas čini sasvim prirodnim jer je gluma ono što radi cijeli život. Upravo umjetnost smatra ključem ispunjenog života, a mladim glumcima savjetuje da pronađu posao koji bi radili čak i kad za njega ne bi bili plaćeni. Iza Burstyn je karijera kakvom se može pohvaliti malo tko. Osvojila je Oscar, Tony, dvije nagrade Emmy, Zlatni globus i BAFTA-u te je jedna od rijetkih glumica koja je osvojila takozvanu Trostruku glumačku krunu.

Kad je dobila Zlatnog lava, rekla je: "Valjda sam nešto napravila kako treba".

Nagrada joj je, kaže, potvrda da je tijekom karijere naučila sve što je trebala kako bi mogla nastaviti raditi. 

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