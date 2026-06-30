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KOJI MIŠIĆI!

Elliot Page nakon promjene spola pokazao isklesano tijelo

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Elliot Page nakon promjene spola pokazao isklesano tijelo
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Foto: instagram
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Glumac, koji je 2020. godine objavio da je transrodan, ranije je govorio o tome kako se njegov odnos prema vježbanju promijenio.

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Glumac Elliot Page izazvao je pravu pomutnju na društvenim mrežama nakon što je objavio fotografiju bez majice, pokazujući zavidne trbušne mišiće. Zvijezda filma "Juno" i serije "The Umbrella Academy" svoju je nevjerojatnu fizičku transformaciju pripisao novoj strasti - boksu, kojim je, kako kaže, postao potpuno zaluđen.

Page (39) je na Instagramu podijelio fotografiju s trenerom Nolanom Hansonom u njujorškoj dvorani Gleason’s Gym, poznatoj po tome što su u njoj trenirale legende poput Muhammada Alija. Uz fotografiju, objavio je i videozapise na kojima se vidi kako marljivo vježba direkta i aperkate. U opisu je nahvalio svog trenera, ističući kako je "nevjerojatno sretan" što ima priliku trenirati s njim. "On je briljantan učitelj, ne samo u načinu na koji raščlanjuje složene pokrete, već i u svom strateškom razumijevanju boksa te promišljenom pristupu psihološkoj strani sporta", napisao je Page. Dodao je kako su treninzi postali "esencijalan dio njegova života" te u šali upozorio pratitelje: "Samo budite upozoreni, mogli biste se navući jednako kao i ja".

Premiere for the television series "The Umbrella Academy", in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Reakcije obožavatelja bile su eksplozivne. Komentari su se redali jedan za drugim, a mnogi su izrazili divljenje glumčevom predanošću i postignutim rezultatima. Jedan obožavatelj duhovito je komentirao: "Prešao je put od Juno do Zeusa". Pageova nevjerojatna tjelesna sprema  dolazi uoči izlaska dugoočekivanog filma "Odiseja" Christophera Nolana, u kojem glumi grčkog vojnika Sinona uz zvjezdanu postavu koju čine Matt Damon, Zendaya i Tom Holland.

Glumac, koji je 2020. godine objavio da je transrodan, ranije je govorio o tome kako se njegov odnos prema vježbanju promijenio. U intervjuu za Esquire priznao je da mu je vježbanje prije predstavljalo "zagonetku" i da se nije osjećao dobro. "Iskustvo bivanja u vlastitom tijelu sada je potpuno drukčije. Apsolutno sam navučen. Osjećaj da sam prisutan, da ga guram do granica, jačam i dobivam na težini je uzbudljiv. Osjećam se kao dijete dok to radim", izjavio je tada.

Pixsell
Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija
 *uz korištenje AI-ja
 
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