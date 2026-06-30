Glumac, koji je 2020. godine objavio da je transrodan, ranije je govorio o tome kako se njegov odnos prema vježbanju promijenio.
Elliot Page nakon promjene spola pokazao isklesano tijelo
Glumac Elliot Page izazvao je pravu pomutnju na društvenim mrežama nakon što je objavio fotografiju bez majice, pokazujući zavidne trbušne mišiće. Zvijezda filma "Juno" i serije "The Umbrella Academy" svoju je nevjerojatnu fizičku transformaciju pripisao novoj strasti - boksu, kojim je, kako kaže, postao potpuno zaluđen.
Page (39) je na Instagramu podijelio fotografiju s trenerom Nolanom Hansonom u njujorškoj dvorani Gleason’s Gym, poznatoj po tome što su u njoj trenirale legende poput Muhammada Alija. Uz fotografiju, objavio je i videozapise na kojima se vidi kako marljivo vježba direkta i aperkate. U opisu je nahvalio svog trenera, ističući kako je "nevjerojatno sretan" što ima priliku trenirati s njim. "On je briljantan učitelj, ne samo u načinu na koji raščlanjuje složene pokrete, već i u svom strateškom razumijevanju boksa te promišljenom pristupu psihološkoj strani sporta", napisao je Page. Dodao je kako su treninzi postali "esencijalan dio njegova života" te u šali upozorio pratitelje: "Samo budite upozoreni, mogli biste se navući jednako kao i ja".
Reakcije obožavatelja bile su eksplozivne. Komentari su se redali jedan za drugim, a mnogi su izrazili divljenje glumčevom predanošću i postignutim rezultatima. Jedan obožavatelj duhovito je komentirao: "Prešao je put od Juno do Zeusa". Pageova nevjerojatna tjelesna sprema dolazi uoči izlaska dugoočekivanog filma "Odiseja" Christophera Nolana, u kojem glumi grčkog vojnika Sinona uz zvjezdanu postavu koju čine Matt Damon, Zendaya i Tom Holland.
Glumac, koji je 2020. godine objavio da je transrodan, ranije je govorio o tome kako se njegov odnos prema vježbanju promijenio. U intervjuu za Esquire priznao je da mu je vježbanje prije predstavljalo "zagonetku" i da se nije osjećao dobro. "Iskustvo bivanja u vlastitom tijelu sada je potpuno drukčije. Apsolutno sam navučen. Osjećaj da sam prisutan, da ga guram do granica, jačam i dobivam na težini je uzbudljiv. Osjećam se kao dijete dok to radim", izjavio je tada.
*uz korištenje AI-ja
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