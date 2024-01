Elton John osvojio je Emmy pa postao 'EGOT'. Znate li što je to?

Sir Elton John (76) osvojio je Emmyja za koncertni dokumentarac 'Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium' i tako dobio status 'EGOT'.

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Radi se o dobitnicima četiri prestižne nagrade: Emmy, Grammy, Oscar i Tony.

- Putovanje do ovog trenutka bilo je ispunjeno strašću, posvećenošću i podrškom mojih fanova diljem svijeta - poručio je John u izjavi za medije, prenosi AP.

Glazbenik je do sada osvojio pet nagrada Grammy, posljednju 2001. za 'Elton John & Tim Rice’s Aida', dva Oscara, jedan za 'Can You Feel the Love Tonight' iz 'Kralja Lavova' te '(I’m Gonna) Love Me Again' iz 'Rocketmana', kao i Tony za 'Aidu'.

Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

S ovom nagradom je postao tek 19. čovjek koji je osvojio ovu prestižnu titulu. Među dobitnicima su, među ostalima, Whoopi Goldberg, Jennifer Hudson i John Legend.

Nažalost, glazbenik nije mogao prisustvovati dodjeli nagrada jer se oporavlja od nedavne operacije.