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OD 9. KOLOVOZA

Ema Helena Vičar stigla je u Vijetnam! Hrvatsku predstavlja na 73. izboru Miss Svijeta

Piše 24sata,
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Ema Helena Vičar stigla je u Vijetnam! Hrvatsku predstavlja na 73. izboru Miss Svijeta
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Foto: PROMO
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Miss Hrvatske Ema Helena Vičar stigla je u Vijetnam, gdje će predstavljati Hrvatsku na 73. izboru Miss Svijeta. Pred njom je gotovo mjesec dana natjecanja, humanitarnih aktivnosti...

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Ema Helena Vičar stigla je u Vijetnam, gdje će od 9. kolovoza do 5. rujna sudjelovati na 73. izboru Miss Svijeta. Ovogodišnje natjecanje okupit će oko 130 predstavnica iz cijelog svijeta, a veliko finale održat će se 5. rujna u Nha Trangu.

Hrvatska predstavnica natjecat će se u svih sedam službenih kategorija za plasman u Top40 jer pobjednica svake od kategorija ulazi direktno u najuspješnijih četrdeset.

Foto: PROMO

Beauty with a Purpose – Ema će predstaviti projekt Blue Planet: A Purpose for Life, posvećen zaštiti Jadranskog mora i problemu odbačenih ribarskih mreža. Poseban naglasak stavlja na hrvatsku inicijativu Krie x Provir, koja od prikupljenih ribarskih mreža stvara ECONYL® regenerirano najlonsko vlakno.

PROMO Ema Helena Vičar putuje u Vijetnam predstavljati Hrvatsku na 73. izboru Miss Svijeta
Ema Helena Vičar putuje u Vijetnam predstavljati Hrvatsku na 73. izboru Miss Svijeta

Top Model – Ema će nositi spektakularnu kreaciju hrvatske dizajnerice Marine Matić – LARIE, inspiriranu Nacionalnim parkom Plitvička jezera i Nacionalnim parkom Krka. Haljina je ukrašena s više od 500.000 Swarovski kristala, perlica i kamenčića, dok je monumentalni plašt dug gotovo šest metara.

Foto: PROMO

Predstavit će se plesnom koreografijom u stilu Lyrical dance. Kroz javni govor predstavit će Hrvatsku, svoje obrazovanje, poduzetnički put, održivost i vrijednosti koje zastupa. Međunarodnom žiriju govorit će o svom životnom putu, međunarodnom obrazovanju, iskustvu života u Monaku, poduzetništvu i viziji budućnosti. Sudjelovat će u sportskim izazovima koji provjeravaju fizičku spremnost, izdržljivost, disciplinu i timski duh.

Kroz svoj projekt obrađuje važne međunarodne teme poput zaštite okoliša, očuvanja prirode, obrazovanja, humanitarnog djelovanja, ravnopravnosti i zdravog načina života.

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Za gotovo mjesec dana boravka Ema je spakirala više od 20 ekskluzivnih modnih kombinacija, među kojima su večernje haljine i modne kreacije butika Selin iz Rijeke te Nikolina Wedding Storea.

Foto: PROMO

Za njegu kože tijekom zahtjevnog rasporeda pripremljena je profesionalna kozmetika, a u Vijetnam je ponijela i poseban hrvatski poklon za aukciju tijekom Beauty with a Purpose večere – portret Marilyn Monroe, rad Dimitrija Popovića.

Tijekom boravka u Vijetnamu Ema će sudjelovati u brojnim humanitarnim projektima, kulturnim događanjima, modnim revijama, službenim fotografiranjima i predstavljanjima zemalja sudionica.

Pred njom je gotovo mjesec dana intenzivnog programa, a cilj je Hrvatsku predstaviti kroz njezinu prirodu, kulturu, održivost i vrijednosti te pokazati da ljepota može imati svrhu.

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