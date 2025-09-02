Obavijesti

Show

Komentari 0
ŽIVOT NA VAGI

Ema ispričala tešku životnu priču: 'Otac nas je odbacivao, nikad nisam dobila zagrljaj...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Ema ispričala tešku životnu priču: 'Otac nas je odbacivao, nikad nisam dobila zagrljaj...'
Foto: RTL

Tata nikad nije bio uz nas, navikla sam bez tate. Uvijek nas je odbacivao, u svakom smislu. Nikad nisam dobila očev zagrljaj, nikad nije bio uz nas, kazala je

Ema, studentica iz Špišić Bukovice, s nepunih 19 godina stala je pred vagu i postala najmlađa kandidatkinja devete sezone 'Života na vagi'.  Vaga je pokazala 131,5 kilograma, a voditeljica Antonija Blaće pitala ju je ono što su mnogi pomislili: "U najkritičnijoj fazi si se odlučila prijaviti?" 

Ema je bez razmišljanja odgovorila: "Da."

Unatoč svemu, Ema danas stoji čvrsto i iskreno kaže: "Kad se pogledam u ogledalo, vidim jednu divnu osobu skrivenu u oblinama." 

"Sa 10 godina sam odselila iz Virovitice živjeti u Frankfurt, zbog tate. Onda u vrijeme u korone su se mama i tata rastali zbog puna razloga. Tata nikad nije bio uz nas, navikla sam bez tate. Uvijek nas je odbacivao, u svakom smislu. Nikad nisam dobila očev zagrljaj, nikad nije bio uz nas. Tad je došla i depresija te sam se počela debljati jako. Sve sam držala u sebi jer ne pričam mnogo o tome s ljudima", govori te dodaje kako je starija da želi njegove odgovore. Tvrdi da je pokušala pričati s njime ali on to izbjegava.  U budućnosti želi normalni kontatk s njim. 

NOVA EPIZODA ŽIVOTA NA VAGI Emu svladale emocije: 'Od oca tražim objašnjenje i ljubav!' Predstavio se i poznati Youtuber
Emu svladale emocije: 'Od oca tražim objašnjenje i ljubav!' Predstavio se i poznati Youtuber

"U školi su mi govorili da se ubijem i slične stvari", dodaje.

Osim vanjskih komentara, Emu najviše brinu zdravstvene posljedice i pitanje budućnosti, boji se da bi joj višak kilograma mogao ugroziti zdravlje i smanjiti šanse da jednog dana postane majka. Vjeruje da može postati ambasadorica promjene, i želi pokazati mladima da nikada nije prerano, ni prekasno, za novi početak.

Otkrila je da joj nedostaje očinske ljubavi te da se počela debljati prije četiri godine kad je postala depresivna. I u školi joj nije bilo lako zato što su je vrijeđali, a bilo joj je još teže jer nije imala oca da je zaštiti. „Od njega tražim i objašnjenje i ljubav“, kroz suze je pričala Ema koja ima 131,5 kilograma.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Najveće transformacije u 'Životu na vagi': Od Mislavovih 89 kila do prve pobjednice...
KAKVE PROMJENE!

FOTO Najveće transformacije u 'Životu na vagi': Od Mislavovih 89 kila do prve pobjednice...

Počela je nova, deseta sezona 'Života na vagi'. U srcu Zagorja, u etno selu Zaboky, 18 hrabrih odlučilo je stati pred kamere i započeti najvažniju borbu svog života - borbu protiv viška kilograma i svega onoga što ih već godinama koči. Uz početak nove sezone, prisjetili smo se i rekordera te najvećih transformacija koje su obilježile ovaj popularni show
FOTO Pogledajte gdje sad radi Bruna Sanader i koliko stoje njezine usluge u Londonu...
IZVAN SJENE POLITIKE

FOTO Pogledajte gdje sad radi Bruna Sanader i koliko stoje njezine usluge u Londonu...

Nedavni izlazak Ive Sanadera na uvjetnu slobodu ponovno je usmjerio pažnju javnosti na njegovu obitelj. Dok se mediji bave bivšim premijerom, njegova mlađa kći, dr. Bruna Sanader Vukadinović, u Londonu gradi impresivnu međunarodnu karijeru. Daleko od političkih afera koje su obilježile život njezina oca
Novi život Petre Sanader: Udala se u tajnosti, ima novi posao i kuću u Teksasu od 500.000 €
OSTVARILA AMERIČKI SAN

Novi život Petre Sanader: Udala se u tajnosti, ima novi posao i kuću u Teksasu od 500.000 €

Njezin put od glamuroznih početaka u New Yorku do mirnog života agentice za nekretnine u Teksasu isprepleten je kontroverzama koje su definirale jednu eru hrvatske politike

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025