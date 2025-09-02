Ema ispričala tešku životnu priču: 'Otac nas je odbacivao, nikad nisam dobila zagrljaj...'

Ema, studentica iz Špišić Bukovice, s nepunih 19 godina stala je pred vagu i postala najmlađa kandidatkinja devete sezone 'Života na vagi'. Vaga je pokazala 131,5 kilograma, a voditeljica Antonija Blaće pitala ju je ono što su mnogi pomislili: "U najkritičnijoj fazi si se odlučila prijaviti?"

Ema je bez razmišljanja odgovorila: "Da."

Unatoč svemu, Ema danas stoji čvrsto i iskreno kaže: "Kad se pogledam u ogledalo, vidim jednu divnu osobu skrivenu u oblinama."

"Sa 10 godina sam odselila iz Virovitice živjeti u Frankfurt, zbog tate. Onda u vrijeme u korone su se mama i tata rastali zbog puna razloga. Tata nikad nije bio uz nas, navikla sam bez tate. Uvijek nas je odbacivao, u svakom smislu. Nikad nisam dobila očev zagrljaj, nikad nije bio uz nas. Tad je došla i depresija te sam se počela debljati jako. Sve sam držala u sebi jer ne pričam mnogo o tome s ljudima", govori te dodaje kako je starija da želi njegove odgovore. Tvrdi da je pokušala pričati s njime ali on to izbjegava. U budućnosti želi normalni kontatk s njim.

"U školi su mi govorili da se ubijem i slične stvari", dodaje.

Osim vanjskih komentara, Emu najviše brinu zdravstvene posljedice i pitanje budućnosti, boji se da bi joj višak kilograma mogao ugroziti zdravlje i smanjiti šanse da jednog dana postane majka. Vjeruje da može postati ambasadorica promjene, i želi pokazati mladima da nikada nije prerano, ni prekasno, za novi početak.

