Nova epizoda Života na vagi: Antonija i Ivica opet na vagi...

Večeras u 'Životu na vagi' nastavlja se prvo vaganje devete sezone! Kandidati se suočavaju s brojkama koje će im promijeniti život, a Kate, koja je u show ušla sa 213,6 kilograma, otvoreno priznaje da je u najgorem fizičkom stanju.

- To je strašno! Uopće ne mogu zamisliti da imam toliko kila - kaže Kate i otkriva svoju najveću želju – naučiti sve o zdravoj prehrani i vratiti izgubljene radne navike.

Najmlađa kandidatkinja ove sezone je 19-godišnja Ema, podrijetlom iz Virovitice, no živi u Grazu.

- Htjela bih se našminkati da u ogledalu vidim crte lica, da se ne moram više sramiti - rekla je jučer Ema.