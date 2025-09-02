U drugoj epizodi devete sezone 'Života na vagi' nastavljeno je vaganje, a kandidati su otkrili svoje najveće strahove i motive. Ove sezone o svemu odlučuje samo crvena linija pa je borba za svaki izgubljeni kilogram još važnija...
Nova epizoda Života na vagi: Antonija i Ivica opet na vagi...
Večeras u 'Životu na vagi' nastavlja se prvo vaganje devete sezone! Kandidati se suočavaju s brojkama koje će im promijeniti život, a Kate, koja je u show ušla sa 213,6 kilograma, otvoreno priznaje da je u najgorem fizičkom stanju.
- To je strašno! Uopće ne mogu zamisliti da imam toliko kila - kaže Kate i otkriva svoju najveću želju – naučiti sve o zdravoj prehrani i vratiti izgubljene radne navike.
Najmlađa kandidatkinja ove sezone je 19-godišnja Ema, podrijetlom iz Virovitice, no živi u Grazu.
- Htjela bih se našminkati da u ogledalu vidim crte lica, da se ne moram više sramiti - rekla je jučer Ema.
