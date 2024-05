Emilija Kokić za 24sata: 'Baš sam ljuta! Marko je stvarno bio odličan, a žiri nepravedan...'

Nastup Baby Lasagne i njegove ekipe bio je savršen, ne znam postoji li jedan treptaj oka koji je bio kriv, a gdje nešto drugo. No, dogodilo se ono čega sam se jako bojala. To je konzervativni žiri, koji može imati drukčiji pogled na ono što su ljudi odabrali. Super je kad publika i žiri prepoznaju istu pjesmu, ali to se sada nije dogodilo.

Ispričala nam je to pjevačica Emilija Kokić (56), nakon što je nizom hitova dočekala našeg predstavnika Marka Purišića (28), poznatijeg kao Baby Lasagna, na glavnom zagrebačkom trgu.

Marko se sa svojom energičnom pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim' plasirao na drugo mjesto prestižnog Eurosonga u švedskom gradu Malmöu. Malo mu je nedostajalo da ovo glazbeno natjecanje dovede u Hrvatsku. Presudni su bili glasovi žirija, gdje su švicarski predstavnici Nemo dominirali.

- Ako me pitate sad kao fana i svega toga što se događalo, baš sam ljuta. Stvarno mislim da je gotovo nemoguće da osobi koja je bila tako visoko na kladionicama, kakav god stručan žiri bio, da mu da nulu. Evo ne znam, to mi baš nije u redu - kaže Kokić.

Zagreb: Pjeva?ica Emilija Koki? | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Da se pitalo samo publiku - Baby Lasagna bi bio pobjednik... U televotingu je Hrvatska završila na 1. mjestu s 337 bodova. Od čak devet država smo u televotingu dobili maksimalnih 12 bodova, ali samo dva žirija, srpski i ciparski, dali su nam 12 bodova.

- Pobjednik je dobio jako puno glasova žirija. Da smo i mi dobili malo više 12-ica, da je bilo malo manje nula i stvari koje definitivno nisu bile okej, onda bi bili tu negdje. Ili bi se dogodilo ono čemu smo se nadali, jer razlika u bodovima nije bila tako drastična. Baš se radilo o nijansama - smatra pjevačica.

Malmo: Baby Lasagna izašao je na pozornicu na finalna večer Eurosonga | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Poslala je Baby Lasagni važnu poruku.

- Ovo što ja vidim, a znam prepoznati jer sam bila u cipelama Baby Lasagne prije 35 godina i isto smo bili mladi i anonimni, nitko nije znao za nas, kao što nitko nije za njega znao na Dori, za sve što rade i kako rade, ne treba im nikakav savjet! Samo neka nastave ovako dalje, super su. Bilo kakvi savjeti, da slušaju nekoga tko zapravo ne zna, nego komentira jer svatko ima nekakvo mišljenje, bolje da ne slušaju, nego da rade kako im srce govori - zaključila je.