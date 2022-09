Emily Ratajkowski o Levinu i 'serijskim varalicama': Muški su krivi, manipuliraju, a ne žene

Manekenka Emily Ratajkowski (31) uzvratila je glumici Sari Foster (41) nakon što je oštro kritizirala influencericu Sumner Stroh koja je nedavno izjavila da je prošle godine imala aferu s pjevačem Adamom Levineom (43).

POGLEDAJTE VIDEO:

Nakon što je Sara na TikToku prozvala Sumner zbog afere s pjevačem, Emily je oštro kritizirala njene riječi i poručila da nije u redu okrivljavati 'drugu ženu'.

Naime, Emilyin četverogodišnji brak s producentom Sebastianom Bear-McClardom (35) raspao se zbog tvrdnji da je bio 'serijski varalica'.

- Ne razumijem zašto i dalje krivimo žene za pogreške muškaraca, pogotovo kada govorite o 20-godišnjim ženama koje imaju posla s muškarcima na pozicijama moći koji su dvostruko stariji od njih. Dinamika moći je toliko iskrivljena da je to smiješno. To je predatorsko ponašanje, manipulativno, ne mogu to zamisliti i ne slažem se - komentirala je Ratajkowski.

- Također, ako ste vi u vezi, vi ste taj koji je dužan biti odan. Dakle, cijela ta priča druga žena, oni su krivi, to je loše, doslovno je osmišljeno da žene drži razdvojene - poručila je.

Zatim je nastavila svoj komentar u drugom videu u kojem kaže kako smatra da je trenutno veliki problem u našoj kulturi to što jednostavno kažemo da su muškarci 'čudovišta' i da su užasni bez da ih krivimo.

- Ne smatramo ih odgovornima i onda krivimo druge žene, tražimo od žena da prilagode svoje ponašanje umjesto da samo kažemo da muškarci moraju promijeniti svoje ponašanje. To je seksizam, to je klasična mizoginija. Točka - dodala je Emily.

Najčitaniji članci