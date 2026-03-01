Emily Ratajkowski oduševila izgledom, ali razočarala hodom. Ipak, svi su gledali u Megan...

Manekenka Emily Ratajkowski (34) pojavila se na Tjednu mode u Milanu noseći Guccijevu reviju. Imala je srebru haljinu, pripijenu i ukrašenu kristalima, a srebrne su bile i cipele s visokom potpeticom, kao i njena torbica. Iz punđe je ovlaš padalo nekoliko pramenova, izvučenih na licu, a cijeli je izgled upotpunila smokey-eye šminka.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Puno je truda uloženo u ovaj izgled, no, nakon što je prošetala pistom, više se raspravljalo o nesigurnom i pomalo klimavom hodu Emily Ratajkowski. Odmah je, naravno, na društvenim mrežama krenula rasprava, a većina se slaže kako je manekenka ljepotica, ali da možda ne bi bilo loše kad bi počela izbjegavati pistu. Inače, ovo je bila i prva Guccijeva revija otkako je gruzijski kreator Demna postao umjetnički direktor.

A Američka glazbenica Megan Thee Stallion pobrinula se da se o njoj govori izvan piste. Ona se na Tjednu mode u Milanu pojavila u izazovnoj modnoj kombinaciji koja je privukla sve poglede.

Nagrađivana reperica je na reviju kolekcije jesen/zima 2026. brenda Roberto Cavalli stigla odjevena u potpuno prozirnu haljinu koja je otkrila njene grudi, a s vremena na vrijeme pjevačica ih je prekrivala rukama. Sjedila je u prvom redu pa su svi pogledi bili upereni u nju.