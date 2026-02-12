FOTO Emily Ratajkowski pozira u čipkastom prozirnom grudnjaku: Pokazala i previše?

Manekenka je svjetsku slavu stekla preko glazbenog spota, a danas ima zavidnu karijeru u modi, filmu, književnosti i aktivizmu. Na Instagramu svoje pratitelje nerijetko obraduje golišavim fotkama na koje je teško ostati ravnodušan.
Emily Ratajkowski godinama privlači pažnju brojnih ljudi zbog svog atraktivnog izgleda kojeg s ponosom pokazuje.
| Foto: Instagram/Emily Ratajkowski
Emily Ratajkowski godinama privlači pažnju brojnih ljudi zbog svog atraktivnog izgleda kojeg s ponosom pokazuje. |
Foto: Instagram/Emily Ratajkowski
Emily Ratajkowski godinama privlači pažnju brojnih ljudi zbog svog atraktivnog izgleda kojeg s ponosom pokazuje.
| Foto: Instagram/Emily Ratajkowski
Prvi zapaženiji uspjeh doživjela je na naslovnici erotskog magazina 'treats!' 2012., a sada se dala u biznis prodaje donjeg rublja.
| Foto: Instagram/Emily Ratajkowski
Vrlo je rano zakoračila u svijet modelinga. Već s 14 godina potpisala je ugovor s agencijom Ford Models, a prve poslove odrađivala je za komercijalne modne kataloge.
| Foto: Instagram/Emily Ratajkowski
Globalnu prepoznatljivost donio joj je nastup u glazbenom spotu Blurred Lines Robina Thickea 2013. godine. Video je postao ogroman hit, ali i predmet brojnih rasprava zbog provokativne estetike. Upravo taj projekt lansirao je Ratajkowski u središte svjetske medijske pozornosti
| Foto: Instagram/Emily Ratajkowski
Nakon toga redovito se pojavljivala u izdanjima poput Voguea, GQ-a i Harper’s Bazaara, surađujući s nizom luksuznih modnih brendova.
| Foto: Instagram/Emily Ratajkowski
Osim modelinga, Ratajkowski se okušala i u glumi. Široj publici poznata je po ulozi u trileru Gone Girl (2014.) redatelja Davida Finchera, a glumila je i u filmovima We Are Your Friends, Entourage te romantičnoj komediji I Feel Pretty.
| Foto: Instagram
Godine 2017. pokrenula je vlastiti modni brend Inamorata, fokusiran na kupaće kostime i odjeću koja slavi različite oblike tijela i samopouzdanje žena.
| Foto: Instagram
Emily Ratajkowski bila je u braku s filmskim producentom Sebastianom Bear-McClardom, s kojim ima sina rođenog 2021. godine.
| Foto: screenshoot/Instagram
Prošle se godine konačno pojavila na modnoj pisti Victoria's Secreta, drugoj zaredom reviji otkako se brend vratio nakon pauze od čak šest godina.
| Foto: Brendan McDermid
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Screenshot Instagram
Foto Screenshot Instagram
Foto Screenshot Instagram
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto DANNY MOLOSHOK/REUTERS
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto DANNY MOLOSHOK/REUTERS
Foto CLTN, GGRE, BABA20
Foto CLTN, GGRE, BABA20
Foto PA/PIXSELL
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Foto Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Foto Instagram/The Turner Twins
Foto Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Foto Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Foto Instagram / ginemargrethe
Foto Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Foto Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Foto Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Foto Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Foto Kerastase
Foto Instagram(Christopher Swann Photography
Foto Instagram(Christopher Swann Photography
Foto Instagram(Christopher Swann Photography
Foto Instagram(Christopher Swann Photography
Foto Instagram/The Turner Twins
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto Instagram/Screenshot/kolaž
Foto Instagram/Screenshot/kolaž
Foto Instagram/The Turner Twins
Foto Instagram/The Turner Twins
Foto Instagram/The Turner Twins
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto Instagram/The Turner Twins
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS