FOTO Emily Ratajkowski pozira u čipkastom prozirnom grudnjaku: Pokazala i previše?

Manekenka je svjetsku slavu stekla preko glazbenog spota, a danas ima zavidnu karijeru u modi, filmu, književnosti i aktivizmu. Na Instagramu svoje pratitelje nerijetko obraduje golišavim fotkama na koje je teško ostati ravnodušan.
Emily Ratajkowski godinama privlači pažnju brojnih ljudi zbog svog atraktivnog izgleda kojeg s ponosom pokazuje. | Foto: Instagram/Emily Ratajkowski
