SUKOB OKO IMENA

Eminem u pravnom obračunu: Reper tuži australski brend

Piše Marinela Mesar,
Eminem u pravnom obračunu: Reper tuži australski brend
Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

Tvrtka Swim Shady tvrdi da je riječ o njihovom originalnom brendu, dok Eminemovi odvjetnici upozoravaju na stvaranje lažnih poveznica imena

Eminem, pravim imenom Marshall Bruce Mathers III našao se u središtu još jednog pravnog sukoba, ovaj puta s australskom tvrtkom koja proizvodi opremu za plažu i koristi naziv 'Swim Shady'. Iako se na prvi pogled čini kao igra riječi, reperov pravni tim smatra da se time ugrožava njegov dugogodišnji, globalno poznati brend 'Slim Shady'. 

Curtis '50 Cent' Jackson Hollywood Walk of Fame Ceremony - Los Angeles
Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

Kako je prenio BBC, Eminem je još u rujnu podnio službeni prigovor američkom Uredu za patente i žigove, tražeći da se poništi zaštita imena 'Swim Shady'. Brend iz Sydneya sada ima rok do sljedećeg tjedna da odgovori na reperov zahtjev. Njegovi odvjetnici tvrde da tvrtka 'stvara pogrešnu asocijaciju' i iskorištava popularnost poznatog glazbenika. 

S druge strane, iz tvrtke poručuju da će 'snažno braniti svoje intelektualno vlasništvo'. Njihov brend, koji prodaje suncobrane, torbe i razne proizvode za plažu, osnovan je 2023. pod imenom 'Slim Shade', a 2024. je pokrenut pod sadašnjim nazivom. Početkom ove godine uspjeli su zaštititi ime i u SAD-u, no taj je postupak odmah izazvao reakciju reperova tima, koji je pokrenuo proces poništenja, a prigovor je podnesen i u Australiji. 

Sudski dokument navode da je Eminem u SAD-u zaštitio ime 'Slim Shady' još 1999., godinu nakon što je izbacio album koji ga je lansirao među najveća imena rapa. U Australiji je to učinio tek u siječnju ove godine. Njegovi odvjetnici ističu da se ime 'Slim Shady' tijekom dva desetljeća pretvorilo u globalno prepoznatljiv brend, neraskidivo povezan s njegovom karijerom i hitom 'The Real Slim Shady', koji mu je donio 'Grammyja'.

Kinross: Eminem nastupio na T in the Park festivalu
Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO

