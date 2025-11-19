Eminem u pravnom obračunu: Reper tuži australski brend

Eminem, pravim imenom Marshall Bruce Mathers III našao se u središtu još jednog pravnog sukoba, ovaj puta s australskom tvrtkom koja proizvodi opremu za plažu i koristi naziv 'Swim Shady'. Iako se na prvi pogled čini kao igra riječi, reperov pravni tim smatra da se time ugrožava njegov dugogodišnji, globalno poznati brend 'Slim Shady'.

Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

Kako je prenio BBC, Eminem je još u rujnu podnio službeni prigovor američkom Uredu za patente i žigove, tražeći da se poništi zaštita imena 'Swim Shady'. Brend iz Sydneya sada ima rok do sljedećeg tjedna da odgovori na reperov zahtjev. Njegovi odvjetnici tvrde da tvrtka 'stvara pogrešnu asocijaciju' i iskorištava popularnost poznatog glazbenika.

S druge strane, iz tvrtke poručuju da će 'snažno braniti svoje intelektualno vlasništvo'. Njihov brend, koji prodaje suncobrane, torbe i razne proizvode za plažu, osnovan je 2023. pod imenom 'Slim Shade', a 2024. je pokrenut pod sadašnjim nazivom. Početkom ove godine uspjeli su zaštititi ime i u SAD-u, no taj je postupak odmah izazvao reakciju reperova tima, koji je pokrenuo proces poništenja, a prigovor je podnesen i u Australiji.

Sudski dokument navode da je Eminem u SAD-u zaštitio ime 'Slim Shady' još 1999., godinu nakon što je izbacio album koji ga je lansirao među najveća imena rapa. U Australiji je to učinio tek u siječnju ove godine. Njegovi odvjetnici ističu da se ime 'Slim Shady' tijekom dva desetljeća pretvorilo u globalno prepoznatljiv brend, neraskidivo povezan s njegovom karijerom i hitom 'The Real Slim Shady', koji mu je donio 'Grammyja'.

Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO