Eminem će dobiti drugo unuče! Njegova kći je trudna: 'Ovo smo tako dugo željeli, hvala ti Bože'

Alaina Marie Scott, posvojena kći američkog repera Eminema, na svom Instagram profilu objavila je da je trudna. Ovo će glazbeniku biti drugo unuče, a prvi unuk, Elliot Marshall McClintoc na svijet je stigao u ožujku ove godine.

Alaina Marie je na svom profilu objavila niz fotografija sebe i supruga Matta Moellera, a pozirali su uz dječji body i tenisice ispred balona koji su zagonetno ispisivali 'Baby M'. Uz objavu, buduća majka je napisala i emotivan tekst započevši riječima upućenim suprugu: 'Ovo je najbolje od mene i tebe'. 'Mjesecima sam nosila ove sićušne otkucaje srca u sebi, one koji su već promijenili moje na svaki mogući način. Ima nešto neopisivo u tome da znaš da raste maleni život, sanja i postaje, i to sve dok ti provodiš svoj dan, šapućeš molitve i nadaš se da ih ono može čuti.', dodala je.

Kći poznatog repera u svom je tekstu zahvalila i Bogu na ovom blagoslovu: 'Nikada nisam bila zahvalnija na ovom daru i proširenju naše obitelji, to je nešto što smo tako dugo željeli. Hvala ti Bože na ovom blagoslovu'. 'Beba M, ne možemo dočekati da te upoznamo maleni/a', zaključila je uzbuđena majka.

Ispod fotografija sretnog para nanizale su se čestitke pratitelja i obitelji. Tako je Alaini Marie čestitala i sestra Hailie napisavši: 'Tako sam sretna zbog vas ljudi. Ne mogu dočekati da mališanu budem teta i Elliot ne može dočekati da upozna svog rođaka/rođakinju'. Čestitkama se pridružio i njihov stric Nathan, Eminemom brat, koji je napisao: 'Čestitam, tako sam uzbuđen radi vas! Bit ćete odlični roditelji.', šaljivo dodavši: 'Prestanite me činiti tako starim!'

Foto: Instagram/

Reper je Alainu Marie posvojio još 2002. godine, budući da se njena biološka majka, sestra reperove bivše supruge Kimberly Scott, borila s ovisnošću. Njegova kćer, ujedno i nećakinja, udala se 2023. godine, a do oltara ju je otpratio upravo glazbenik. Osim nje, Eminem ima još i biološku kćer Hailie Jade te usvojenog Stevieja Lainea Scotta.