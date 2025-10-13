Emir Hadžihafizbegović: Halid Bešlić je oličenje Bosne, granice nisu bez razloga u obliku srca

Na komemoraciji za Halida Bešlića govor je održao i njegov prijatelj, glumac Emir Hadžihafizbegović (64). Pričao je o njihovim uspomenama, ali i o tome što je pjevač značio za cijeli Balkan.

Foto: Nidal Saljic/POOL

- Dino, Sejdo, djeco, Maida… izražavam sućut i saučešće svima, kao i svim prijateljima Halida Bešlića. Kažu da su riječi ‘majka’ i ‘sloboda’ najčešće spominjane u književnosti. Jednom su Krležu pitali što za vas znači pojam ljudske slobode, a on je odgovorio da je to oslobađanje od predrasuda. Testament koji je Halid ostavio iza sebe je da trebamo živjeti bez predrasuda, jer onaj tko ima predrasude je u kavezu, a onaj tko nema, on je albatros koji leti od Mašrika do Magriba. Znao sam ga 45 godina i naučio sam od njega živjeti bez predrasuda. To je supstrat Bosne. Ako imaš predrasude, život ti je pakao, a ako ih nemaš, život ti je lijep - rekao je Hadžihafizbegović.

Dodao je kako se ljudi dijele u različite kategorije, one koji vole džez ili sevdah, one koji preferiraju planinski ili morski turizam, ali da je opća podjela zapravo na nerealizirane i realizirane osobe.

Foto: Nidal Šaljić

- To nije pitanje obrazovanja. Čoban može biti realiziran čovjek, a ja sam upoznao duple doktore nauka koji to nisu. Radi se o duhovnoj vertikali. Danas ispraćamo jednog realiziranog čovjeka, oca, supruga, djeda, tetka… On je otišao u neki drugi, bolji svijet. Da u jednoj riječi izrazim što Halid Bešlić jest, rekao bih Bosna. A u Bosni je sadržan konglomerat različitih karakternih osobina. Ne postoji zemlja na svijetu koja ima oblik ljudskog srca, osim Bosne - rekao je Hadžihafizbegović.

Naglasio je da mu je velika bol za Halidom i sjećanja, ali i stigmatiziranje sjećanja na zemlju u kojoj su nekada živjeli i ostvarili se.

- Jučer je kao da su ljudi duboko udahnuli, jer spomenuti prošlo vrijeme izgleda gotovo kao bogohuljenje. Ne postoji embargo na uspomene, one su naše vlasništvo i s njima radimo što želimo. Za Halidom ne žali samo regija, već narodi bivše Jugoslavije, i nije sramota to reći. Smeta mi ta laž da je Halid mirio ljude u regiji, to nije istina. Oni koji su dolazili na njegove nastupe nisu se svađali. Smrt Halida Bešlića je gubitak za ovaj svijet, a dobitak za onaj drugi - zaključio je Hadžihafizbegović.

Dodao je kako je Halid 'oličenje i Bosne i bivše Jugoslavije'.

- Kada bih morao reći Halid Bešlić jednako što, rekao bih jednako Bosna. Nisu granice Bosne bez razloga u obliku srca - zaključio je.