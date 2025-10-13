Obavijesti

Show

Komentari 1
'KAO BRAĆA'

Bili su nerazdvojni: Halid Bešlić je pokopan pored svog velikog prijatelja Kemala Montena

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Bili su nerazdvojni: Halid Bešlić je pokopan pored svog velikog prijatelja Kemala Montena
Sarajevo: Posljednji ispraćaj Halida Bešlića na gradskom groblju Bare | Foto: Nidal Saljic/PIXSELL

Bešlić je govorio da su on i Kemal Monteno bili poput braće. Htio je da snime i duet, ali nažalost to se nikad nije ostvarilo. Kemal Monteno umro je 2015. godine

Legendarni pjevač Halid Bešlić pokopan je na sarajevskom gradskom groblju Bare. Na vječni počinak otpratili su ga brojni prijatelji i kolege. Na groblju Bare Halid počiva pored svog kolege, ali i velikog prijatelja Kemala Montena, navodi Telegraf.rs.

Sarajevo: Posljednji ispraćaj Halida Bešlića na gradskom groblju Bare
Sarajevo: Posljednji ispraćaj Halida Bešlića na gradskom groblju Bare | Foto: Nidal Saljic/PIXSELL

Bili su nerazdvojni prijatelji. Halid je s njim htio snimiti i duet, ali to se nažalost nije dogodilo. 

OPROSTILI SE OD LEGENDE FOTO Tužni prizori iz Sarajeva: Tisuće ljudi došlo na posljednji ispraćaj Halida na groblju...
FOTO Tužni prizori iz Sarajeva: Tisuće ljudi došlo na posljednji ispraćaj Halida na groblju...
Sarajevo: Posljednji ispraćaj Halida Bešlića na gradskom groblju Bare
Sarajevo: Posljednji ispraćaj Halida Bešlića na gradskom groblju Bare | Foto: Nidal Saljic/PIXSELL

- Kemal i ja smo bili kao braća. Odredio sam gdje će mu biti grob, sam sam izabrao lokaciju. Branka mi je rekla gdje god kažeš, bit će tamo. Željeli smo da to bude neka sjajna pjesma, da se uklopimo, ali nije. Nismo mnogo tražili kada smo bili zajedno svaki dan - ispričao je Halid prije nekoliko godina za medije o Kemalu, koji je 2015. umro u bolnici u Zagrebu, uslijed komplikacija nastalih zbog transplantacije bubrega.

TUŽAN PRIZOR NA KOMEMORACIJI Stolica za Halidovu ženu ostala je prazna: Sejda nije mogla doći
Stolica za Halidovu ženu ostala je prazna: Sejda nije mogla doći

Podsjetimo, u 11 sati bila je komemoracija za Halida Bešlića, nakon čega je uslijedila molitva u Gazi Husrev-begovoj džamiji. Sejda, supruga Halida Bešlića, zbog bolesti nije mogla nazočiti komemoraciji u njegovu čast.

KULTNI STADION Legenda živi vječno: Dio Koševa odsad nosi ime Halida Bešlića
Legenda živi vječno: Dio Koševa odsad nosi ime Halida Bešlića

Poslije molitve u džamiji je povorka krenula prema groblju kroz Sarajevo, a ganuti građani opraštali su se od omiljenog pjevača. Nešto nakon 15 sati je službeno završio i pogreb.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Uplakane zvijezde stigle su na komemoraciju za Halida
NEUTJEŠNI

FOTO Uplakane zvijezde stigle su na komemoraciju za Halida

Komemoracija za Halida Bešlića krenut će u 11 sati u Narodnom kazalištu u Sarajevu, a na nju su pristigle brojne zvijezde koje su godinama surađivale s legendarnim pjevačem...
VIDEO Cijeli Zrinjevac zapjevao Halidu Bešliću iz srca i duše
STIHOVI KOJI DIRAJU

VIDEO Cijeli Zrinjevac zapjevao Halidu Bešliću iz srca i duše

ZAGREB - Miriše proljeće i ptice s juga već nam nazad dolaze, samo ti, samo ti, ti ne dolaziš... Pjevalo je u nedjelju tisuće ljudi na Zrinjevcu, na okupljanju u čast Halidu Bešliću. Uz harmoniku Samira Nurkića, pjesma je ispunila cijeli park. Ljudi su snimali, podizali mobitele u zrak, svjetla bljeskalica osvjetljavala su drvorede. Neki su držali ruže, drugi Halidove fotografije, a svi su pjevali istim tonom, onim koji dolazi iz srca. Bila je to večer u kojoj je Zagreb disao tiše, ali osjećao jače.
Građanin prijavio Maju Šuput i 'Gospodina Savršenog' zbog vožnje na motoru bez kacige
ROMANTIKA ZAVRŠILA PRIJAVOM

Građanin prijavio Maju Šuput i 'Gospodina Savršenog' zbog vožnje na motoru bez kacige

Građanin je putem MUP-ove aplikacije prijavio kako su Maja i Šime tijekom vožnje bili bez zaštitnih kaciga. U prijavi je naveo i da su ih pratila dvojica policajaca, što mu je bilo 'posebno čudno'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025