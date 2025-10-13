Bili su nerazdvojni: Halid Bešlić je pokopan pored svog velikog prijatelja Kemala Montena

Bešlić je govorio da su on i Kemal Monteno bili poput braće. Htio je da snime i duet, ali nažalost to se nikad nije ostvarilo. Kemal Monteno umro je 2015. godine
Legendarni pjevač Halid Bešlić pokopan je na sarajevskom gradskom groblju Bare. Na vječni počinak otpratili su ga brojni prijatelji i kolege. Na groblju Bare Halid počiva pored svog kolege, ali i velikog prijatelja Kemala Montena, navodi Telegraf.rs.
Bili su nerazdvojni prijatelji. Halid je s njim htio snimiti i duet, ali to se nažalost nije dogodilo.
- Kemal i ja smo bili kao braća. Odredio sam gdje će mu biti grob, sam sam izabrao lokaciju. Branka mi je rekla gdje god kažeš, bit će tamo. Željeli smo da to bude neka sjajna pjesma, da se uklopimo, ali nije. Nismo mnogo tražili kada smo bili zajedno svaki dan - ispričao je Halid prije nekoliko godina za medije o Kemalu, koji je 2015. umro u bolnici u Zagrebu, uslijed komplikacija nastalih zbog transplantacije bubrega.
Podsjetimo, u 11 sati bila je komemoracija za Halida Bešlića, nakon čega je uslijedila molitva u Gazi Husrev-begovoj džamiji. Sejda, supruga Halida Bešlića, zbog bolesti nije mogla nazočiti komemoraciji u njegovu čast.
Poslije molitve u džamiji je povorka krenula prema groblju kroz Sarajevo, a ganuti građani opraštali su se od omiljenog pjevača. Nešto nakon 15 sati je službeno završio i pogreb.
