Bili su nerazdvojni: Halid Bešlić je pokopan pored svog velikog prijatelja Kemala Montena

Legendarni pjevač Halid Bešlić pokopan je na sarajevskom gradskom groblju Bare. Na vječni počinak otpratili su ga brojni prijatelji i kolege. Na groblju Bare Halid počiva pored svog kolege, ali i velikog prijatelja Kemala Montena, navodi Telegraf.rs.

Sarajevo: Posljednji ispraćaj Halida Bešlića na gradskom groblju Bare | Foto: Nidal Saljic/PIXSELL

Bili su nerazdvojni prijatelji. Halid je s njim htio snimiti i duet, ali to se nažalost nije dogodilo.

- Kemal i ja smo bili kao braća. Odredio sam gdje će mu biti grob, sam sam izabrao lokaciju. Branka mi je rekla gdje god kažeš, bit će tamo. Željeli smo da to bude neka sjajna pjesma, da se uklopimo, ali nije. Nismo mnogo tražili kada smo bili zajedno svaki dan - ispričao je Halid prije nekoliko godina za medije o Kemalu, koji je 2015. umro u bolnici u Zagrebu, uslijed komplikacija nastalih zbog transplantacije bubrega.

Podsjetimo, u 11 sati bila je komemoracija za Halida Bešlića, nakon čega je uslijedila molitva u Gazi Husrev-begovoj džamiji. Sejda, supruga Halida Bešlića, zbog bolesti nije mogla nazočiti komemoraciji u njegovu čast.

Poslije molitve u džamiji je povorka krenula prema groblju kroz Sarajevo, a ganuti građani opraštali su se od omiljenog pjevača. Nešto nakon 15 sati je službeno završio i pogreb.