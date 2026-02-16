Obavijesti

Show

Komentari 0
STIŽU DVA PISMA

Emocije ključaju u 'Savršenom'! Nisu sve djevojke sretne: 'Došla je zaljubljena? Nije to pametno'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Emocije ključaju u 'Savršenom'! Nisu sve djevojke sretne: 'Došla je zaljubljena? Nije to pametno'
5
Foto: rtl

Nakon posljednje ceremonije ruža, Jelena G. i Ana dobile su posebnu moć – divlju ružu koja im omogućuje da ukradu jedan spoj po želji...

Admiral

Upravo to glavna je tema u kući. Neke cure misle da ih nisu zaslužile, neke su u blagom strahu, a neke smatraju kako ne treba biti licemjeran jer svatko bi na njihovu mjestu učinio isto.

U vilu ovaj put stižu čak dva pisma! Vrijeme je za dan s Karlom i Petrom, no u malo drukčijem izdanju. Neočekivane aktivnosti na grupnim spojevima malo će im pomrsiti planove, no kad vide svoje Savršene, natjecateljski duh itekako će proraditi.

Foto: rtl

- Nisam inače ovako hrabra u životu kad mi se netko sviđa, ali ovdje imamo jako malo vremena želim iskoristiti svaku minutu s njim - poručit će jedna djevojka i ugrabiti prva svojih pet minuta. Hoće li joj se želja i hrabrost isplatiti ili je ipak malo pretjerala?

MORE I SPOJEVI FOTO Bikiniji svih boja i oblika! Vruće je na Kreti, a djevojke iz 'Savršenog' se ovako opuštaju
FOTO Bikiniji svih boja i oblika! Vruće je na Kreti, a djevojke iz 'Savršenog' se ovako opuštaju

Karlo i Petar moraju odabrati djevojku koja nastavlja dan nasamo s njima. Jedan od njih odlučit će se za iskren razgovor, prepun priznanja i ozbiljnih tema, a drugi na opušteno izdanje prepuno romantike. Hoće li obje djevojke dobiti svoje ruže ili će večer bi ipak završiti nedorečeno?

Foto: rtl

U vili, ostatak djevojaka nestrpljivo čeka doživljaje svojih sustanarki, no nisu svi zadovoljni onime što čuju.

ŽELE U DRUGI TIM? Neke djevojke mijenjale bi svog Savršenog? 'Tenzije su u zraku'
Neke djevojke mijenjale bi svog Savršenog? 'Tenzije su u zraku'

- Vratila se s dejta jako zaljubljena, malo je prerano za to. Ne znam je li joj pametno - poručit će jedna dama, ne skrivajući ljubomoru.

Foto: rtl

Tko ide na spojeve, tko je zaljubljen, a tko razočaran, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog', večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Grupa Lelek pobijedila na Dori
ZAVRŠILO JE NATJECANJE

Grupa Lelek pobijedila na Dori

Grupa Lelek predstavljat će nas na 70. Euroviziji u Beču s pjesmom 'Andromeda'
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Čavka je slomljen zbog vjenčanja Tereze i Vice
PREGLED TJEDNA

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Čavka je slomljen zbog vjenčanja Tereze i Vice

Doznajte što vas očekuje ovog tjedna u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Tajne prošlosti', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Iva Todorić se primila mikrofona i 'zapalila' feštu: Nema tko nije bio na slavlju Gazdine mezimice
Pedeseta bez kočnica

Iva Todorić se primila mikrofona i 'zapalila' feštu: Nema tko nije bio na slavlju Gazdine mezimice

Veselo, glasno i bez kočenja, tako je Gazdina kći Iva Todorić proslavila 50. rođendan. Iako je okruglih 50 napunila još u siječnju, fešta je tad propala zbog gripe. Sve se nadoknadilo ove subote u Zagrebu, i to baš na Valentinovo. A s obzirom na njezin 'Srculence' alter ego, teško da je mogla izabrati bolji dan.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026