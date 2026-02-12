Obavijesti

ŽELE U DRUGI TIM?

Neke djevojke mijenjale bi svog Savršenog? 'Tenzije su u zraku'

Neke djevojke mijenjale bi svog Savršenog? 'Tenzije su u zraku'
Foto: rtl

Djevojke su se zapitale je li moguće mijenjati timove, Katarina isto želi malo više upoznati Karla, no Iva je zaključila da ona nije njegov tip te da Petar ima drukčiji tip žena...

I dok su jedne djevojke u 'Gospodinu Savršenom' uvjerene da su sigurne, druge već razmišljaju o promjeni tima - energija u vili ponovno se mijenja pred novi cocktail party i ceremoniju ruža. Lara je dobro raspoložena zato što već ima ružu, Jelena G. je sretna što je popravila odnose s djevojkama, a i Anastasia je bila zadovoljna.

- Osjećam se predivno u ovoj haljini, jedva čekam da me Karlo vidi - komentirala je ona dok ju je Nuša zafrkavala da možda njih dvije nisu njegov tip ako je odabrao Ivu za prvi spoj. No Iva je bila opuštena jer je i ona već imala ružu.

Foto: rtl

- Nemam ni brige ni pameti večeras - kroz smijeh je zaključila.

- Tenzije su u zraku, sve smo sretne smo što smo još tu, ali osjećam neki nemir - iskrena je Maria. Veselka je zaključila da Jelena G. više fizički odgovara njihovu timu jer su kod Karla sve djevojke sitnije.

- Moram vam priznati da sam počela primjećivati Petra u prostoriji. I čula sam od djevojaka mnogo komentara da bih možda bila kompatibilnija s njim - rekla je Jelena, a Maja u šali dobacila: "Ja ga hvalit' više neću!"

Foto: rtl

Djevojke su se zapitale je li moguće mijenjati timove, Katarina isto želi malo više upoznati Karla, no Iva je zaključila da ona nije njegov tip te da Petar ima drukčiji tip žena.

- Voli krupnije, tanje, plave, crvene, žute i ostalo, a Karlo ima neki staloženiji tip, više seksi - misli Iva.

- Vidim da sam trn u oku, ne znam zašto se živciraju - pa ja ne grizem. Samo ponekad - zaključila je Katarina.

Foto: rtl

Stigli su i Karlo i Petar i energija se odmah promijenila i sve su djevojke očekivale samo jedno - poziv na spoj. Tko će dobiti svoje trenutke nasamo sa Savršenima, a za koga će ova ljubavna priča završena - ne propustite pogledati već sad na platformi Voyo ili od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.

