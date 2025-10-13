Obavijesti

Show

Komentari 11
OPROŠTAJU SE OD LEGENDE

Emotivan prizor taknuo mnoge: Dino Merlin na komemoraciji poljubio Halidovog unuka u čelo

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Emotivan prizor taknuo mnoge: Dino Merlin na komemoraciji poljubio Halidovog unuka u čelo
4
Foto: Nidal Šaljić

Mnogi su se došli oprostiti od Halida. Obitelj, brojni kolege i prijatelji, prisustvovali su komemoraciji, koja je bila prepuna emotivnih trenutaka

Dino Merlin iznenadio je brojne okupljene na komemoraciji za Halida Bešlića. Fotografi su ga zabilježili u posebnom trenutku s Halidovim unukom. Naime, prilikom pozdravljanja je poljubio Halidovog unuka u čelo. 

Foto: Nidal Šaljić

Belmin i njegova sestra Lamija su, nakon minute šutnje, održali govor za svog djeda. Uz njih je na pozornici bio i gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić. 

Foto: Nidal Šaljić

- Mama nam nije rekla u utorak da si nas napustio, a mi smo znali. Šutjeli smo. Djede, ti si naša ljubav, ponos i štit -  rekla je Lamija u jednom trenutku. 

Osim Dine Merlina, na komemoraciji za legendarnog pjevača pojavila su se i brojna druga poznata lica.

NA KOMEMORACIJI 24SATA U SARAJEVU Govor koji je rasplakao mnoge! Evo što je Dino Merlin ispričao o Halidu
24SATA U SARAJEVU Govor koji je rasplakao mnoge! Evo što je Dino Merlin ispričao o Halidu

Inače, komemoracija je krenula u 11 sati, a na istoj su se pojavili deseci tisuća ljudi kako bi se oprostili od legendarnog glazbenika. Dan ranije, Halidovo Sarajevo, točnije 20 tisuća ljudi, ispred 'Vječne vatre' pjevalo je legendarnom pjevaču u čast. Usto, za Halidom je plakala čitava Hrvatska. 

ŽERA JE ZAPJEVAO NJEGOV HIT FOTO Emotivna komemoracija: O Halidu pričali njegovi bližnji, mnogi nisu mogli sakriti suze...
FOTO Emotivna komemoracija: O Halidu pričali njegovi bližnji, mnogi nisu mogli sakriti suze...

Podsjetimo, vijest o odlasku Halida duboko je potresla regiju prošloga tjedna u utorak poslijepodne, a pjevač je iza sebe ostavio bogatu glazbenu ostavštinu, ali i ono najvrjednije - obitelj koja mu je bila najveći oslonac. Inače, sin Dino često je s ponosom govorio o svojim roditeljima. Iako su Halid i Sejda ostali pri želji da imaju više djece, njihov dom uvijek je bio ispunjen toplinom i smijehom. Poseban trenutak sreće stigao je 2014. godine, kada je njihov sin Dino sa suprugom Mahirom dobio blizance. Dolazak unuka unio je novu radost u Halidov život,  toliko da je odlučio usporiti s nastupima i više vremena posvetiti obitelji.

Foto: Nidal Šaljić

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
FOTO Uplakane zvijezde stigle su na komemoraciju za Halida
NEUTJEŠNI

FOTO Uplakane zvijezde stigle su na komemoraciju za Halida

Komemoracija za Halida Bešlića krenut će u 11 sati u Narodnom kazalištu u Sarajevu, a na nju su pristigle brojne zvijezde koje su godinama surađivale s legendarnim pjevačem...
VIDEO Cijeli Zrinjevac zapjevao Halidu Bešliću iz srca i duše
STIHOVI KOJI DIRAJU

VIDEO Cijeli Zrinjevac zapjevao Halidu Bešliću iz srca i duše

ZAGREB - Miriše proljeće i ptice s juga već nam nazad dolaze, samo ti, samo ti, ti ne dolaziš... Pjevalo je u nedjelju tisuće ljudi na Zrinjevcu, na okupljanju u čast Halidu Bešliću. Uz harmoniku Samira Nurkića, pjesma je ispunila cijeli park. Ljudi su snimali, podizali mobitele u zrak, svjetla bljeskalica osvjetljavala su drvorede. Neki su držali ruže, drugi Halidove fotografije, a svi su pjevali istim tonom, onim koji dolazi iz srca. Bila je to večer u kojoj je Zagreb disao tiše, ali osjećao jače.
FOTO Zagreb plače za Halidom
DIRLJIVE SCENE

FOTO Zagreb plače za Halidom

Na Zrinjevcu se večeras ne broje sati, nego stihovi. Ljudi dolaze polako, s tugom, za Halida Bešlića i sve što je ostavio iza sebe. Neki u rukama nose cvijeće, drugi njegove fotografije, a mnogima se u očima vide suze koje ne pokušavaju sakriti. I dok se Zagreb puni obožavateljima, ista se scena ponavlja u stotinama drugih gradova, od Sarajeva do Splita, od Beča do Sydneya.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025