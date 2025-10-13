Emotivan prizor taknuo mnoge: Dino Merlin na komemoraciji poljubio Halidovog unuka u čelo

Dino Merlin iznenadio je brojne okupljene na komemoraciji za Halida Bešlića. Fotografi su ga zabilježili u posebnom trenutku s Halidovim unukom. Naime, prilikom pozdravljanja je poljubio Halidovog unuka u čelo.

Foto: Nidal Šaljić

Belmin i njegova sestra Lamija su, nakon minute šutnje, održali govor za svog djeda. Uz njih je na pozornici bio i gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić.

Foto: Nidal Šaljić

- Mama nam nije rekla u utorak da si nas napustio, a mi smo znali. Šutjeli smo. Djede, ti si naša ljubav, ponos i štit - rekla je Lamija u jednom trenutku.

Osim Dine Merlina, na komemoraciji za legendarnog pjevača pojavila su se i brojna druga poznata lica.

Inače, komemoracija je krenula u 11 sati, a na istoj su se pojavili deseci tisuća ljudi kako bi se oprostili od legendarnog glazbenika. Dan ranije, Halidovo Sarajevo, točnije 20 tisuća ljudi, ispred 'Vječne vatre' pjevalo je legendarnom pjevaču u čast. Usto, za Halidom je plakala čitava Hrvatska.

Podsjetimo, vijest o odlasku Halida duboko je potresla regiju prošloga tjedna u utorak poslijepodne, a pjevač je iza sebe ostavio bogatu glazbenu ostavštinu, ali i ono najvrjednije - obitelj koja mu je bila najveći oslonac. Inače, sin Dino često je s ponosom govorio o svojim roditeljima. Iako su Halid i Sejda ostali pri želji da imaju više djece, njihov dom uvijek je bio ispunjen toplinom i smijehom. Poseban trenutak sreće stigao je 2014. godine, kada je njihov sin Dino sa suprugom Mahirom dobio blizance. Dolazak unuka unio je novu radost u Halidov život, toliko da je odlučio usporiti s nastupima i više vremena posvetiti obitelji.

Foto: Nidal Šaljić