Blanka Vlašić (37) sinoć je predvodila navijanje i atmosferu uoči utakmice sa Španjolskom u Kopenhagenu. Iako smo ispali s Europskog prvenstva, na društvenoj mreži je u video zapisu istaknula da je ponosna na reprezentaciju.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Moš' izbrisat s lisa, ali ostaje u srcu - napisala je pritom skidajući crveno-bijele kockice s lica.

Unatoč bolnom porazu, Blanka će iz Kopenhagena imati lijepa sjećanja.

- Hodala sam trgom i čula skandiranje 'Nikola Vlašić, Nikola Vlašić'. I to je bilo to. Navijači su me prepoznali i pozvali me k sebi. A onda su proradile emocije - kazala nam je naša proslavljena atletičarka Blanka Vlašić, koju sada svi više gledaju kao sestru našeg reprezentativca Nikole Vlašića. I ona je došla u Dansku podržati Hrvatsku i svog brata Nikolu.

- Napokon imam mogućnost bez opterećenja putovati na ovakva natjecanja, veseliti se i u miru gledati utakmice, naravno, koliko je to moguće u miru gledati obzirom da mi ipak srce posebno kuca za brata kojeg iznimno volim - rekla nam je naša proslavljena atletičarka.