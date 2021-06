Tisuće hrvatskih navijača okupiralo je Kopenhagen uoči utakmice osmine finala Eura protiv Španjolske. U svakom kutku grada neizbježne su kockice, a u samom centru smo ugledali i jedno poznato ime kako vodi navijanje. Bila je to naša proslavljena atletičarka Blanka Vlašić!

- Hodala sam trgom i čula skandiranje 'Nikola Vlašić, Nikola Vlašić'. I to je bilo to. Navijači su me prepoznali i pozvali me k sebi. A onda su proradile emocije - kazala nam je naša proslavljena atletičarka Blanka Vlašić, koju sada svi više gledaju kao sestru našeg reprezentativca Nikole Vlašića. I ona je došla u Dansku podržati Hrvatsku i svog brata Nikolu.

Nekada smo svi mi za nju navijali i bodrili je na velikim natjecanjima, a sada ona kao legenda našeg sporta bodri naše reprezentativce i vodi navijanje.

- Samo je jedno u mom životu vrijedno, da pustim suzu s oka jer tebe volim ja - započela je Blanka, a stotine navijača je samo nastavilo za njom.

Zaista spektakularne scene.

POGLEDAJTE VIDEO: Blanka vodi navijanje

Krenulo je navijanje, skandiranje 'Blanka, Blanka', a onda su je navijači zamolili da se obrati s par riječi, da im kaže nešto.

- Stvarno su me zatekli, gurnuli su mi onaj megafon u ruke. I nisam znala što bih im rekla. Iskreno ni sad se ne sjećam, znam da sam rekla da podrže sve naše igrače i da večeras idemo svi skupa po pobjedu - rekla nam je vidno uzbuđena Blanka koja se jedva probila iz mase navijača željnih zajedničke fotografije i obećanja da će Nikola večeras zabiti Španjolcima.

- Naravno, ne mogu im to obećati, neka zabije bilo tko, samo je važna pobjeda i prolaz dalje. Sve ostalo je manje važno - kazala je vesela Blanka i dodala za kraj:

- Napokon imam mogućnost bez opterećenja putovati na ovakva natjecanja, veseliti se i u miru gledati utakmice, naravno, koliko je to moguće u miru gledati obzirom da mi ipak srce posebno kuca za brata kojeg iznimno volim - rekla nam je naša proslavljena atletičarka.