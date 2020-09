Emotivna Hefnerova udovica: 'Bio si mi najbolji prijatelj i naučio si me nježnosti. Hvala ti'

Crystal Harris se za Hugha, od kojeg je mlađa 60 godina, udala 2012. u Playboyevoj vili u Los Angelesu. Hefner je pred kraj života bio potpuno nemoćan, a ona mu je bila velika podrška

<p>Manekenka <strong>Crystal Harris </strong>(34), 60 godina mlađa udovica <strong>Hugha Hefnera</strong>, posvetila je emotivnu objavu svom pokojnom suprugu na treću godišnjicu njegove smrti. </p><p>- Tri godine. Teško je povjerovati. Hvala ti što si uvijek bio moj najbolji prijatelj, što si me naučio nježnosti i što si mi omogućio da se uvijek osjećam iznimno važnom i cijenjenom. Svih 10 godina. Bit ću ti zauvijek zahvalna - napisala je na Instagramu uz zajedničku fotografiju s pokojnim suprugom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hugh Hefner preminuo je 2017.</strong></p><p>Pratitelji su joj u komentarima pružili podršku i poručili joj kako ju je Hefner doista volio.</p><p>- Predivno je što još uvijek imaš lijepih riječi za njega. Bio je sretan što te imao. On je tebe obožavao - pisali su joj. Crystal se svakome posebno u komentaru zahvalila na lijepim riječima. </p><p>Crystal Harris se za Hugha, od kojeg je mlađa 60 godina, udala 2012. u Playboyevoj vili u Los Angelesu. Hefner je pred kraj života bio potpuno nemoćan, nije mogao hodati sam. Preminuo u 91. godini prirodnom smrću. Bio je glavni urednik Playboya, gdje se Crystal pojavila s 24 godine. </p><p>Svi su manekenku smatrali sponzorušom te su kružile priče kako je s njim samo zbog novca. No nebrojeno je puta dokazala kako nije tako.</p><p>- Pratila ga je na sve liječničke preglede te je učinila sve da ga razveseli i kad je bilo najteže - ispričali su njegovi prijatelji nakon što je preminuo.</p><p>Hefner je Harris ostavio 35 milijuna kuna i vilu na zapadnoj obali. Priznala je kako je potpisala predbračni ugovor prema kojem Hefnerovu ostavštinu dijeli s njegovo četvero djece.</p><p>Crystal je danas u vezi s inženjerom <strong>Nathanom Levijem</strong>. On je prvi muškarac s kojim je viđena u javnosti nakon Hefnerove smrti. </p><p> </p>