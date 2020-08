Emotivna Maja slavi godišnjicu veze: 'Došao si mi neočekivano'

Par je u vezi od kolovoza 2017. godine, ali upoznali su se još 2015., kad je Maja prvi put spavala u luksuznom hotelskom kompleksu D-Resort Šibenik, gdje je Nenad bio generalni direktor

<p>Prije točno tri godine ušao si u moj život potpuno neočekivano, kada sam se najmanje nadala. Iako su prošle samo tri godine, imam osjećaj da se znamo cijeli život. Točno toliko želim da provedeš sa mnom. Sretna ti godišnjica, ljubavi moja, napisala je na Instagramu svatovska pjevačica <strong>Maja Šuput</strong> (40) svom suprugu <strong>Nenadu Tatarinovom </strong>(36).</p><p>Par je u vezi od kolovoza 2017. godine, ali upoznali su se još 2015., kad je Maja prvi put spavala u luksuznom hotelskom kompleksu D-Resort Šibenik, gdje je Nenad bio generalni direktor. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Maja uživa sa suprugom</strong></p><p>Vjenčali su se u Istri godinu i pol nakon što su prohodali. Na svadbu su pozvali samo najbliže, među kojima je njezin najbolji prijatelj i stilisti <strong>Marko Grubnić</strong> (38). S obzirom na to da je 'vjenčala' već nebrojeno mnogo parova, svi su s nestrpljenjem čekali vjenčanje kraljice svadbi.</p><p>A upravo su Maja i Nenad trenutačno na odmoru u Istri. Odsjeli su u luksuznoj vili, a pjevačica se pohvalila na Instagramu s nekoliko fotografija.</p><p>Prethodno su posjetili Rovinj, Šibenik, Dubrovnik i Korčulu. Maja je u svom krcatom rasporedu ipak pronašla vremena za odmor i proslavu godišnjice veze sa svojim suprugom.</p><p>Otkako su zajedno, čini se kako je ovaj bračni par nerazdvojan. Iako je Šuput prije imala hrpu nastupa i svirki, u karanteni su supružnici imali vrijeme za sebe, a Nenad je svakodnevno pripremao specijalitete.</p><p>I trenutačno su joj kao i većini estradnjaka odgođeni koncerti, a otkazane su i brojne svadbe. Zbog toga će Maja imati posla preko glave iduće godine.</p><p>- Devedeset posto dogovorenih svadbi prebačeno je za 2021., pa u idućoj godini mogu sam pomoliti Boga da preživim jer su se svadbe otprije dogovorene za 2021. povezale s odgođenima. Ispada da ću iduće godine pjevati na svadbama od svetka do petka. Samo ću to raditi. Postoji lista čekanja kod mene za iduću godinu, ljudi se trgaju i nude veće novce - rekla je nedavno za magazin Jutarnjeg lista Studio.</p>