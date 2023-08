Emotivni Enis Bešlagić oprostio se od Davora iz Superpara: 'Sad se voziš ljepšim prostranstvima'

Teško sam mogao pronaći sliku na kojoj je Davor sam bez svoje Mery. Emisije u kojima radim upoznajem mnogo ljudi i svaki put ni sam ne znam koliko nekome značim i koliko netko meni znači dok ta osoba ne završi svoj put na ovom svijetu...

Napisao je to glumac i voditelj Enis Bešlagić (48) na Instagramu. Tim se riječima oprostio od prijatelja, tragično preminulog Davora Andročeca, koji je život izgubio u subotu u prometnoj nesreći u Bosni i Hercegovini.

Davor je gledateljima poznat iz RTL-ova kulinarskog showa 'Večera za 5 na selu' te je sa suprugom Meri sudjelovao u prošloj sezoni 'Superpara'. Imao je 51 godinu.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Davor je volio svoju Mery i živio za svoje unuke, djecu i prijatelje. Teško je to sve objasniti i znam koliko je bio sretan i zbog našeg odnosa, jer smo imali jedno kvalitetno druženje u emisiji 'Superpar', a to su bili Mery i Davor za mene. Voziš se sada Davore po nekim drugim i ljepšim prostranstvima ostavljajući iza sebe mnogo onih koji te se sjećaju po dobru, pozitivi i iskrenosti. Neka je mir i zdrava glava tvojoj obitelji u ovim teškim trenutcima tuge i boli - dodao je Bešlagić.

Foto: Instagram

Davor i Meri isticali su se svojim pobjedničkim i mladenačkim duhom. Iako nisu pobijedili u 'Superparu', isticali su kako im je to iskustvo bilo neprocjenjivo. U showu su podijelili i ispovijest o tome kako su se upoznali.

- Bili smo skupa i 1994. godine odlučili smo se vjenčati. Ona je tada i ostala trudna. Kada je došao trbuh do zuba, odlučili smo da više ništa ne čekamo i vjenčali se. Bilo je doslovno pet do dvanaest. Dva sata nakon vjenčanja ona je otišla u rodilište i stigla je beba. Bilo je to 24. lipnja 1994. godine. Isti sam dan postao i suprug i otac. Taj dan imamo tri slavlja - godišnjicu, kćerka rođendan i kćerka svoju godišnjicu jer se isto udala na taj datum. Sve se poklopilo savršeno - rekao je Davor prije nekoliko mjeseci.