Emotivni oproštaj od cijenjenog redatelja Zrinka Ogreste: 'Umire mlad tko je nebu drag'

U zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu u utorak je održana komemoracija za preminulog hrvatskog redatelja, scenarista, doktora umjetnosti, Zrinka Ogrestu, koji je preminuo 3. srpnja u 68. godini.

- Poštovana obitelji, kolege i prijatelji, stojim danas ovdje pred vama uvjerena da svi dijelimo iste osjećaje, a to su nevjerica i tuga zbog odlaska Zrinka Ogreste koji je u svojoj bogatoj karijeri ostvario djela koja su trajno obilježila hrvatsku kinematografiju - rekla je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.

Zagreb: Održana komemoracija za filmskog redatelja Zrinka Ogrestu | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Posebno emotivan govor održao je scenarist Mate Matišić koji je, osim poslovno, sa Zrinkom Ogrestom bio i vrlo blizak prijatelj te je kroz suze pričao o njihovim obiteljskim druženjima.

- Prijatelj mi je umro mlad, premlad. Maštali smo o danima u mirovini kad ćemo imati više vremena za naša druženja. Zajedno smo s našim suprugama odlazili na putovanja, često smo znali voditi razgovore o filmu, ali i o politici. Nedostajat će mi to sve, putovanja, druženja, razgovori, tvoje branje gljiva sumnjivog podrijetla i tvoja zafrkancija. Zeznuo si me, trebao sam 16. srpnja prespavati kod tebe u Dolima kraj Dubrovnika, a sad ću samo proći kroz tvoje mjesto - rekao je Matišić, koji je s Ogrestom radio na filmu "S one strane".

- Oboje znamo i vjerujemo da ćemo se opet sresti, da ovo nije konačno. Znate kako kažu: 'Umire mlad tko je nebu drag' - završio je govor kroz suze i tugu.

Zagreb: Održana komemoracija za filmskog redatelja Zrinka Ogrestu | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Redatelj Vinko Brešan prisjetio se Ogrestina stvaralaštva i istaknuo kako je Hrvatska izgubila velikog umjetnika.

- Zrinko Ogresta je bio mudar. Razlikovali smo se, nismo pripadali istoj generaciji. Naše filmske poetike su bile različite, ali nas je nešto povezivalo. Mene je sa Zrinkom povezivala njegova beskrajna ljubav prema filmu i naročito njegova beskonačna i beskompromisna ljubav prema čovjeku. Bio je humanist u pravom smislu te riječi - rekao je Vinko Brešan.

Zagreb: Održana komemoracija za filmskog redatelja Zrinka Ogrestu | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Filmski producent Ivan Maloča, nažalost, nije mogao prisustvovati komemoraciji, ali je zato njegove riječi pročitao Vinko Brešan.

- Mnogi će danas govoriti o njegovim nagradama, filmovima i mjestu koje zauzima u hrvatskoj kinematografiji. Sve je to istina i sve je to zasluženo. Ja ću ga pamtiti po nečem jednostavnijem, po privilegiju da sam više od 35 godina mogao biti dio njegova stvaralačkog puta. Pamtit ću ga kao prijatelja s kojim sam dijelio toliko lijepih trenutaka i od kojega sam naučio koliko vrijede iskreno dostojanstvo i vrijednost vlastitim uvjerenjima. Sukobe nismo imali baš nikad, samo smo razgovarali. Doduše, jednom prije nekoliko godina popio je tri pive pa je sam priznao da je suviše pijan da nastavi razgovarati. Ovaj iznenadni i šokantni gubitak ostavlja neprocjenjivu prazninu, a riječi utjehe u ovim trenucima teško mogu ublažiti tugu - pročitao je Brešan iz pisma Ivana Maloče.