MASTERCHEF

Endrina osvojila prvu zlatnu karticu imuniteta, Damjan završio sa zagorenim tanjurom

Foto: NOVA TV

Završen je prvi izazov za top 21 kandidata u MasterChef kuhinji, a najbolje ocjene za svoje 'nedjeljno' jelo dobila je Endrina Muqaj i time osvojila prvu zlatnu karticu imuniteta

Prvi izazov za top 21 kandidata u MasterChef kuhinji donio je jasne pobjednike, ali i one koji će morati dodatno raditi kako bi ostali u utrci. Najbolje ocjene zaslužila je Endrina Muqaj svojim konceptualno snažnim jelom "Koka ili jaje" i time osvojila prvu zlatnu karticu imuniteta. S druge strane, Damjan Tepić je izazov završio sa zagorenom piletinom i sirovim krumpirom, što je žiri ocijenio kao najveći propust dana.

Foto: NOVA TV

- Trenutno se osjećam izuzetno razočarano u sebe. Jedno sam imao u glavi, a drugo sam vam prezentirao - priznao je Damjan.

Prvi zadatak koji su kandidati dobili bio je ispričati priču nedjeljnog ručka u vlastitoj interpretaciji.

- Nedjeljom se jede obilno, fino i dobro. Mama bi se uvijek potrudila da to bude ukusno, fino i domaće iz vrta - objasnila je Antonija Rittuper, koja je žiriju ponudila roladu s farsom od jetrica, pireom od graška i hrskavom pilećom kožicom.

- Sviđa mi se ideja, plejting je jako lijep - komentirao je Stjepan i izdvojio upravo Antoniju kao favoritkinju iz svog tima.

Foto: NOVA TV

Među najboljim kandidatima izdvojen je i Jurica Jurašković koji je poslužio pohanu piletinu s pireom od graška i umakom, a Goran mu je poručio: „Tehnički super napravljeno, krema super, krumpir super, umak je fantastičan… Poseban respekt ti dajem na debljinu filea koji je savršeno pečen.“

Najviše uzbuđenja ipak je donijela odluka o najboljem tanjuru. Mario je naglasio Endrininu priču i zaokruženi koncept: „Na prvu meni ovaj tanjur izgleda najbolje… to je ono što tražimo.“ Sva trojica članova žirija pohvalila su kandidate koje su izdvojili, ali konačnu prednost donijela je Endrinina kreativnost i precizna izvedba.

Foto: NOVA TV

- Ovo je dokaz truda, rada i razmišljanja van okvira - izjavila je nakon proglašenja i osvajanja zlatne kartice.

Prvi izazov pokazao je koliko snage, ali i ranjivosti, nose kandidati nove sezone, a put prema peharu tek je započeo. Već idući izazov kandidatima donosi priliku da briljiraju, a tko će se istaknuti svojim jelima, doznat ćemo u novoj epizodi!

