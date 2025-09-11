Energični Ogenj iduće subote stiže na pozornicu Tvornice

Na krilima singlova 'Huja haj' i 'Asamasta' koje su predstavili ovo ljeto, Ogenj stiže na pozornicu Tvornice kulture u subotu, 20. rujna, najavila je Tvornica. Nakon uspjeha na Dori 2025. s pjesmom 'Daj, Daj', bend Ogenj imao je radno ljeto, u srpnju su predstavili čak dva nova singla inspirirana podravskom tradicijom đurđevačkog kraja

Pjesma 'Huja Haj' žestoka je reinterpretacija tradicionalnoga napjeva 'Plesale su dekle z dečki', a 'Asamasta' je njezin nastavak inspiriran poznatom narodnom pričom i velikim podravskim motivom.

Opatija: Druga polufinalna večer Dore | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Nastala je kao dio glazbene podloge za najveću predstavu na otvorenom u Hrvatskoj, Legendu o Picokima, u režiji Krešimira Dolenčića, tijekom čije je izvedbe snimljen i spot.

Osim toga, bend prije koncerta u Tvornici priprema još jedan singl i spot 'Kupice', koji će uskoro ugledati svjetlo dana.

Kao predgrupa nastupa mladi splitski rockeri Djigibaoo. Iza sebe imaju album 'Iz noći u dan', a u lipnju su predstavili i singl 'MRAK' kojim otvaraju novo, mračnije poglavlje benda.

Zagreb: Tomislav Mihac Kovačić, frontmen grupe Ogenj | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL