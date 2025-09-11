Obavijesti

Show

Komentari 0
Rock subota za prave fanove

Energični Ogenj iduće subote stiže na pozornicu Tvornice

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Energični Ogenj iduće subote stiže na pozornicu Tvornice
3
Opatija: Druga polufinalna večer Dore | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Ogenj će iduće subote nastupiti u Tvornici kulture, a kao predgrupa pridružit će im se mladi splitski rock bend Djigibaoo. Iza sebe imaju album 'Iz noći u dan', a ovog lipnja predstavili su singl 'MRAK'

Na krilima singlova 'Huja haj' i 'Asamasta' koje su predstavili ovo ljeto, Ogenj stiže na pozornicu Tvornice kulture u subotu, 20. rujna, najavila je Tvornica. Nakon uspjeha na Dori 2025. s pjesmom 'Daj, Daj', bend Ogenj imao je radno ljeto, u srpnju su predstavili čak dva nova singla inspirirana podravskom tradicijom đurđevačkog kraja

KOMENTIRAO EUROSONG Frontmen benda Ogenj: 'Marku bih rekao izdrži muški, ali ne želim opet nekoga uvrijediti...'
Frontmen benda Ogenj: 'Marku bih rekao izdrži muški, ali ne želim opet nekoga uvrijediti...'

Pjesma 'Huja Haj' žestoka je reinterpretacija tradicionalnoga napjeva 'Plesale su dekle z dečki', a 'Asamasta' je njezin nastavak inspiriran poznatom narodnom pričom i velikim podravskim motivom. 

Opatija: Druga polufinalna večer Dore
Opatija: Druga polufinalna večer Dore | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Nastala je kao dio glazbene podloge za najveću predstavu na otvorenom u Hrvatskoj, Legendu o Picokima, u režiji Krešimira Dolenčića, tijekom čije je izvedbe snimljen i spot. 

Osim toga, bend prije koncerta u Tvornici priprema još jedan singl i spot 'Kupice', koji će uskoro ugledati svjetlo dana.

Kao predgrupa nastupa mladi splitski rockeri Djigibaoo. Iza sebe imaju album 'Iz noći u dan', a u lipnju su predstavili i singl 'MRAK' kojim otvaraju novo, mračnije poglavlje benda.

Zagreb: Tomislav Mihac Kovačić, frontmen grupe Ogenj
Zagreb: Tomislav Mihac Kovačić, frontmen grupe Ogenj | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tisuće mladih iz cijelog svijeta stižu u Hrvatsku na novi open-air hard techno festival
PROMO

Tisuće mladih iz cijelog svijeta stižu u Hrvatsku na novi open-air hard techno festival

Pet pozornica u pet dana, s preko 60 izvođača na čak 18 dnevnih i noćnih partija, vizualni spektakl, intenzitet i energija - sve je spremno za novi festival, prvo Verknipt Croatia izdanje!
Irci postavili ultimatum. Izbacite Izrael s Eurosonga ili nas nema
REKORDERI U POBJEDAMA

Irci postavili ultimatum. Izbacite Izrael s Eurosonga ili nas nema

Iako nije u Europi, Izrael je dugogodišnji član Europske radiodifuzne unije (EBU) koja organizira Eurosong, stoga je država u konkurenciji natjecanja.
Legenda Johnny Rawls stiže na 5. Dvigrad Blues Festival
14. RUJNA U KANFANARU

Legenda Johnny Rawls stiže na 5. Dvigrad Blues Festival

Osam imena nastupit će na kanfanarskom placu, a popis predvodi legendarni američki blues gitarist Johnny Rawls

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025