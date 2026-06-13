Enis Bešlagić na Trgu bana Josipa Jelačića slavio gol BiH

Jučerašnja utakmica, koju je Bosna i Hercegovina odigrala rezultatom 1:1 protiv Kanade, gledala se diljem regije, pa tako i u samom centru Zagreba.

Među navijačima koji su pozorno pratili utakmicu na Trgu bana Jelačića našao se i Enis Bešlagić (51), popularni bosanskohercegovački glumac.

Bešlagić je na svom Instagram profilu podijelio videozapis koji je u rekordnom roku prikupio tisuće lajkova.

U trenutku kada je Bosna i Hercegovina zatresla mrežu Kanade, na trgu je nastalo pravo ludilo, a Enis uopće nije skrivao emocije.

'Evo ga!', uzviknuo je Enis i zajedno s navijačima slavio pogodak.

Njegova iskrena reakcija odmah je izazvala lavinu pozitivnih komentara oduševljenih obožavatelja.