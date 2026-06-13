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NOGOMETNA EUFORIJA

Enis Bešlagić na Trgu bana Josipa Jelačića slavio gol BiH

Piše Natali Smirčić,
Čitanje članka: 2 min
Enis Bešlagić na Trgu bana Josipa Jelačića slavio gol BiH
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Foto: Instagram

Tijekom sinoćnje utakmice emocije su preplavile cijelu regiju, a ulice i kafići bili su puni navijača

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Jučerašnja utakmica, koju je Bosna i Hercegovina odigrala rezultatom 1:1 protiv Kanade, gledala se diljem regije, pa tako i u samom centru Zagreba.

Zagreb: Gledanje Utakmice Bosna vs Kanada Zagreb: Gledanje Utakmice Bosna vs Kanada Zagreb: Gledanje Utakmice Bosna vs Kanada
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Među navijačima koji su pozorno pratili utakmicu na Trgu bana Jelačića našao se i Enis Bešlagić (51), popularni bosanskohercegovački glumac.

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Bešlagić je na svom Instagram profilu podijelio videozapis koji je u rekordnom roku prikupio tisuće lajkova. 

U trenutku kada je Bosna i Hercegovina zatresla mrežu Kanade, na trgu je nastalo pravo ludilo, a Enis uopće nije skrivao emocije. 

'Evo ga!', uzviknuo je Enis i zajedno s navijačima slavio pogodak.

Njegova iskrena reakcija odmah je izazvala lavinu pozitivnih komentara oduševljenih obožavatelja.

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