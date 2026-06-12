Obavijesti

Galerija

Komentari 1
BIH ODIGRALA JUNAČKI

OD EKSTAZE DO SUZA Evo kako se navijalo za BiH od Mostara, Sarajeva do Zagreba i Toronta

BiH je odigrala sjajnu utakmicu na startu SP-a protiv domaćina Kanade 1-1. Od Sarajeva, Mostara pa do Zagreba i Toronta, navijači su emotivno proživljavali svaki trenutak utakmice, od gola za 1-0 u prvom dijelu do tuge i kanadskog izjednačenja pred kraj utakmice
FIFA World Cup 2026 - Canada v Bosnia and Herzegovina - Fans gather in Toronto
Foto Carlos Osorio
1/83
Foto: Carlos Osorio
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026