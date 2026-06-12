BIH ODIGRALA JUNAČKI
OD EKSTAZE DO SUZA Evo kako se navijalo za BiH od Mostara, Sarajeva do Zagreba i Toronta
BiH je odigrala sjajnu utakmicu na startu SP-a protiv domaćina Kanade 1-1. Od Sarajeva, Mostara pa do Zagreba i Toronta, navijači su emotivno proživljavali svaki trenutak utakmice, od gola za 1-0 u prvom dijelu do tuge i kanadskog izjednačenja pred kraj utakmice
Foto Carlos Osorio
Foto: Carlos Osorio
Foto Carlos Osorio
Foto Carlos Osorio
Foto Carlos Osorio
Foto Carlos Osorio
Foto Carlos Osorio
Foto Amel Emric
Foto Carlos Osorio
Foto Kate Munsch
Foto Amel Emric
Foto Amel Emric
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Denis Kapetanovic/PIXSELL
Foto Denis Kapetanovic/PIXSELL
Foto Denis Kapetanovic/PIXSELL
Foto Denis Kapetanovic/PIXSELL
Foto Denis Kapetanovic/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Kate Munsch
Foto Kate Munsch
Foto Carlos Osorio
Foto Amel Emric
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Palile su se i baklje
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Pogotkom Jove Lukića nastalo je slavlje među navijačima
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Iako je više navijača Kanade, pristalice BiH glasno su navijale prije i nakon himne.
| Foto: KEVIN SOUSA
Kao što je postao običaj za vrijeme intoniranja himni, svi igrači BiH bili su zajedno.
| Foto: Claudia Greco
Alanis Morrisette izvela je kanadsku himnu na opće oduševljenje prisutnih domaćih navijača.
| Foto: Claudia Greco
Foto Bernadett Szabo
Nakon himni, avioni su preletjeli stadion.
| Foto: JOHN E SOKOLOWSKI
Utakmica je krenula, Zmajevi su brzo zabili, a onda je krenula eufroija u Sarajevu i na stadionu.
| Foto: Amel Emric
Foto Amel Emric
Foto Carlos Osorio
Foto JOHN E SOKOLOWSKI
Foto Claudia Greco
Foto JOHN E SOKOLOWSKI
Foto JOHN E SOKOLOWSKI
Foto JOHN E SOKOLOWSKI
Foto Claudia Greco
Foto Bernadett Szabo
Foto Bernadett Szabo
Foto Amel Emric
Foto Amel Emric
Foto Jennifer Gauthier
Foto Carlos Osorio
Foto KEVIN SOUSA
Foto KEVIN SOUSA
Foto Bernadett Szabo
Foto KEVIN SOUSA
Foto Amel Emric
Foto KEVIN SOUSA
Foto JOHN E SOKOLOWSKI