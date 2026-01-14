Obavijesti

Enis Bešlagić podijelio snimku iz bolnice: Nije 'Naša mala klinika'

Piše Stela Kovačević,
Foto: Instagram

Objasnio je kako je bio na rutinskom preventivnom zahvatu, a pratitelji su mu poželjeli brz oporavak. Glumac je pozvao sve da paze na svoje zdravlje

Glumac Enis Bešlagić (51) javio se snimkom na društvenim mrežama i pratiteljima otkrio kako je bio u bolnici u kojoj je obavio zahvate koji su bili rutinski i preventivni. Na to se, kaže, odlučio kako bi provjerio je li njegovo zdravlje u redu.

- Nije 'Naša mala klinika', ali je specijalna bolnica gdje sam napravio kolonoskopiju i gastroskopiju. Čisto preventivno, kad si iznad 50 godina, ovo je preporuka za sve da to naprave. Napravio sam pod anestezijom, pa je lakše. Uz neke sitne problemčiće, koji su uklonjeni odmah u toku operacije - rekao je.

- Ovo je poziv svima da naprave servis jer generalno pazimo oko auta, kuća i grijanja i svega, a malo oko sebe - ispričao je glumac u videu i otkrio kako se nakon zahvata vraća poslu i radi punom parom - dodaje.

Foto: Samir Cacan

Njegovi pratitelji uputili su mu poruke podrške te mu poželjeli brz oporavak. 'Drži se, čovječe' i 'Pazi na zdravlje' samo su neki od komentara.

