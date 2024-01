Erna o pripremama za Doru: 'U Njemačkoj sam se usavršavala, pjesma je čekala svoj trenutak!'

Erna Imamović glazbenica je i politologinja koja će se ove godine na Dori natjecati s pjesmom 'How Do You Love Me'.

Glazbu je zavoljela još kao dijete, no ubrzo je shvatila da se njome želi baviti ostatak života.

- Moji prvi glazbeni koraci su počeli sviranjem na sestrinoj gitari. Htjela sam biti glavna faca s gitarom u školi. Zatim sam počela ozbiljno i s pjevanjem u jednom djevojačkom zboru Cantus Ante Omnia u mojoj 16. gimnaziji. Tu sam najviše prakse dobila što se tiče treninga glasa, a uz studij politologije sam počela povremeno svirati na malim festivalima. A tekstove sam počela pisati sa 17 godina - prisjeća se Erna.

Da se želi baviti glazbom, shvatila je u kasnom djetinjstvu, ali tada joj je nedostajalo vjere u to da je to moguće ostvariti. Ipak, uspjela se probiti na glazbenu scenu zahvaljujući upornosti.

- Ono što mi je najviše pomoglo u tome bilo je nešto iznutra što me tjeralo dalje i nije htjelo dati šansu strahu i nesigurnosti. Htjela sam da moje pjesme ljudi čuju. To mi je bio i ostao veliki ispušni ventil za sve životne nedaće - objašnjava.

Foto: Manja Vitolić

Želi se udaljiti od glazbenih trendova

Erna živi na relaciji Hrvatska - Njemačka, no trenutno više boravi u Zagrebu. U Njemačku se preselila nakon studentske razmjene Erasmus, na diplomskom studiju politologije.

- Otišla sam kako bih se profesionalno usavršila u solo pjevanju, sviranju gitare i klavira. Nedugo nakon preseljenja dobila sam priliku raditi u jednoj glazbenoj školi za pop i rock glazbu kao vocal coach. Time su se počele 'redati' i kombinirati suradnje s glazbenicima i krugovima u Njemačkoj gdje sam dobivala ponude i angažmane za svirke, javne nastupe i koncerte - priča nam Erna.

Otada se profesionalno bavi glazbom i živi od nje; radi u školi te nastupa kao samostalna glazbenica i u bendu.

Iako njezina pjesma 'How Do You Love Me' ima baladni prizvuk, vrlo je emotivna i divlja. Za Ernu ona predstavlja glazbeni pravac kojim želi dalje ići - u rock maniri, udaljavajući se od trenutnih glazbenih trendova.

- 'How Do You Love Me' je ljubavna pjesma snažnog karaktera koja je ono iskonsko 'ja'. Mislim da opisuje fazu u kojoj smo se svi barem jednom našli. Kada nakon mnogih loših iskustava naiđete na nešto iskreno i izvorno, ali s obzirom na to da ste mnogo puta bilo povrijeđeni, nesigurni ste i stalno preispitujete tu ljubav, naklonost nekoga prema vama radi vaše vlastite nesigurnosti - objašnjava ona.

Foto: Hafida Anders

Nada se da će se njezina pjesma slušati i nakon Dore

Favoriti Dore trenutno su Let 3 s pjesmom 'Babaroga' i mladi glazbenik Baby Lasagna koji će pjevati 'Rim Tim Tagi Dim', a Erna za obje pjesme ima same pohvale.

- Pjesme su sličnog karaktera i svrhe - zabavne su. Mislim da uvijek treba biti takvih pjesama na ovome tipu natjecanja. Pjesme koje će biti zabavne i koje će publika, a i djeca pjevušiti. Obje pjesme su mi šaljive i svaka je baš svoja i posebna. Zaintrigirali su javnost na svoj način - kaže glazbenica koja je poslušala sve pjesme koje će se ove godine natjecati na Dori.

- Najviše me emotivno pokrenula Vinkova pjesma 'Lying Eyes'. Ta pjesma vam se prišulja nekako tiho, na prstima te je svakim slušanjem sve bolja. Uvukla mi se pod kožu. Drago mi je općenito kada znam da će neka određena pjesma imati vremenski dulji odjek, dulji od trajanja Dore. Upravo tome se nadam i za svoju pjesmu 'How Do You Love Me'. Nadam se da će još dugo odjekivati u playlistama slušatelja, upravo zato jer joj ne treba nužno 'show' da bi bila zanimljiva. To isto mislim i za 'Lying Eyes' - objašnjava Erna čiji su glazbeni uzor Etta James, Janis Joplin i Jimi Hendrix.

Najviše je inspirira tuga i ljutnja

Foto: Manja Vitolić

Od glazbe sluša bendove poput Whitesnakea, Guns N' Rosesa, ali i glazbenike kao što su Alice Cooper, Norah Jones, Etta James, Bat for Lashes, Stevie Wonder i George Michael.

Najviše je inspirira tuga i ljutnja.

- Nažalost, ti negativniji osjećaji često probude u meni neke stvari kojih većinski dio vremena nisam ni svjesna. Onda se tim osjećajima zainatim i pokušam to predočiti u melodiju. Može biti da mi na pamet samo padne neka određena rečenica koja mi odzvanja u mislima i onda joj pokušam dati oblik tekstom i melodijom ili akordima na gitari - priča Erna koja se na Doru prijavila poprilično naglo, ali i spontano.

- Ima tu razloga što sam već neko vrijeme čekala 'zeleno svjetlo' od svog izdavača da objavim i jednu pjesmu na engleskom jeziku, upravo zbog tog internacionalnog karaktera Dore. Pjesma 'How Do You Love Me' je bila već gotova i čekala je svoj trenutak. Na jednom razgovoru s izdavačem mi se 'upalila lampica' da je ta pjesma koja već neko vrijeme čeka svoj trenutak zapravo jako dobra za prijavu na Doru - prepričava nam glazbenica.

Foto: Hafida Anders

Očekivanja u vezi Dore nema, ali je iznimno sretna i zadovoljna što ljudi već sada slušaju njezinu pjesmu.

- Jako me zanima kako će to sve izgledati. Tehničkih detalja oko Dore ima mnogo, a ja se baš veselim tim pripremama. Želim ljudima prenijeti ono što osjećam u sebi, predočiti im emocije svoje pjesme koja nosi nešto autentično u sebi i koja ne robuje glazbenim trendovima. Možda bi moja najveća želja bila da pjesma ostavi trag na slušateljima i publikom te da se još dugo sluša - zaključuje Erna.

