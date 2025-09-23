Ervin iz 'Big Brothera' nam je otkrio: Zbog ozlijede imam 165 kilograma i opet bih u reality

Kad je 2015. ušao u 'Big Brother' kuću, Ervin Mujaković nije mogao ni slutiti da će njegov privatni život postati tema o kojoj će brujati cijela regija. Publika ga se sjeća po intimnim trenucima sa Stefani Banić, ali i neuzvraćenoj simpatiji prema Barbari Šegetin.

Deset godina kasnije Ervin je i dalje prepoznatljivo lice, ali iza njega je puno više od reality naslova. Danas gradi karijeru u fitness industriji, pojavljivao se u brojnim kampanjama i glazbenim spotovima, a život mu je donio i lekcije daleko teže od reality izazova. Tešku ozljedu zbog koje je bio nepokretan, gubitak majke i ljubav koja ga je vratila na noge.

Kako danas, s odmakom, gledate na svoje sudjelovanje u 'Big Brotheru'? Što vam je to iskustvo donijelo, a što oduzelo?

To je zasigurno bilo novo iskustvo iz kojeg sam mnogo naučio. Donijelo mi je puno dobrih stvari, od nevjerojatne popularnosti, koja traje i danas, pa do poslovnih prilika. Najviše se to osjetilo u razdoblju nakon Big Brothera, ali i danas, gdje god da odem, ljudi mi prilaze, žele se slikati, udijele neki kompliment za moje sudjelovanje u showu, za moj rad, fitness rezultate ili način odgoja. Na poslovnom planu otvorilo mi je vrata brojnih kampanja, reklama, novih klijenata i rada u fitness industriji.

S kim ste se tad najviše povezali, jeste li ostali u kontaktu s nekim od bivših sustanara i koji vam je trenutak iz kuće ostao najviše u pamćenju?

Bio sam u dobrim odnosima sa svima. S nekima se i čujem i danas, a najviše mi znači i duboko u srce mi je urezan majčin poziv. Tog trenutka ću se zauvijek sjećati.

Foto: Instagram

Ljudi vas i dalje pamte po odnosu sa Stefani Banić i neuzvraćenoj simpatiji prema Barbari Šegetin. Kako danas gledate na te situacije?

Ne bih komentirao.

Kad biste danas dobili novu priliku za reality, biste li je prihvatili?

Dobio sam ponude, ali nisam se odlučio za to. Naravno, kad bi došla neka dobra ponuda, ušao bih. Generalno mi fali format poput 'Survivora' da budem jedini s Balkana koji je sudjelovao u svim mogućim formatima realityja.

Foto: Instagram

Je li vam teško živjeti s imidžem reality zvijezde, iako ste nakon showa gradili karijeru na drugim poljima?

Nije mi teško živjeti pod tim 'bremenom'. Godi mi i navikao sam na to.

Nakon Big Brothera radili ste kao fitness trener, ali ste se pojavili i u glazbenim spotovima te u manekenstvu. Kako je došlo do tih angažmana i koje vam je iskustvo bilo najzanimljivije?

Još prije BB-a pojavljivao sam se u spotovima i nekim reklamama, naravno, po pozivu odredenih agenata. Kasnije se to nastavilo u većem obujmu. Dosad sam se pojavio u 7-8 glazbenih spotova. Izdvojio bih spot s Harisom Džinovićem, bila mi je zaista čast surađivati s tako velikom glazbenom zvijezdom. Reklame sam radio za Balkan i strano tržište, bilboard kampanje sirom Hrvatske...

Foto: Instagram

Čime se danas najviše bavite i kako izgleda vaša svakodnevica izvan javnog života? Što vas danas najviše motivira ujutro kad ustanete?

Klijenti su mi ostali još iz perioda Big Brothera, a danas ih savjetujem oko fitness preparata i same prodaje. Motivaciju pronalazim u zdravlju, posebno zato što sam prošao kroz vrlo tešku povredu. Naučio sam cijeniti svaki pomak nabolje i općenito svu blagodat koju mi život pruža.

Što vam ljudi najčešće kažu kad vas sretnu uživo, pitaju li vas više o 'Big Brotheru' ili o fitnessu?

Ljudi mi obično udijele kompliment, žele se slikati i pitaju me naravno za Big Brother i druge realityje u kojima sam sudjelovao. No danas više traže fitness savjete. Dive se tome kako sam od isklesane forme prešao u ovu, nazovimo je 'strongman' formu, unatoč povredama i svemu što mi se dogodilo. Malo je ljudi na Balkanu koji imaju 165 kilograma, a izgledaju ovako.

Foto: Instagram

U podcastu Inkubator mnogi su komentirali da izgledate 'neprepoznatljivo'. Kako doživljavate te usporedbe s Ervinom iz 'Big Brothera' i komentare da ste se promijenili fizički, ali ne karakterno?

Moje gostovanje u 'Podcast Incubatoru' izazvalo je dosta pažnje i uzburkalo javnost. Bilo je mnogo komentara, većinom pozitivnih - posebno na moj karakter, odgoj i ljudske vrline. Što se tiče izgleda, naravno da je velika promjena, ali predugo sam u javnosti da me to iznenadi. Znam se nositi s komentarima jer, s obzirom na stanje u kojem sam bio, i ovo što sam postigao za mene je ogromno.

Doživjeli ste tešku ozljedu u teretani i ostali nepokretni. Kako je izgledao taj period i što ste iz njega naučili?

To razdoblje bilo je zasigurno najteže u mom životu, odmah nakon smrti majke. Početkom 2022. doživio sam ozbiljnu povredu i cijeli siječanj, veljaču i ožujak proveo sam nepokretan, u bolnici i u invalidskim kolicima, s nesnosnim bolovima. Ipak, uz pomoć dragog Boga, liječnika i najviše moje djevojke, stanje je iz dana u dan išlo na bolje. Njoj dugujem najveću zahvalnost, brinula je za mene i uz nju sam ponovno prohodao. Nakon svega, nisam mogao trenirati, što mi je bilo izrazito teško jer sam cijeli život u sportu. No to mi je ujedno bila potvrda da je zdravlje zaista najvažnije.

Foto: Instagram

Koliko je bilo teško vratiti se treninzima i smatrate li da ste danas u najboljoj verziji sebe?

Dugo nisam mogao odraditi niti jedan trening. Tek kasnije sam počeo hodati i istezati se. Daleko sam od onih starih treninga koje sam radio prije povrede, ali zadovoljan sam što danas mogu barem nešto trenirati. Kroz sve što sam prošao, mogu reći da sam zadovoljan svojom formom, iako uvijek težim boljem. Dokaz tome su i putovanja. Često mi priđu stranci, žele se slikati i dive se mojoj formi s toliko kilograma.

Izgubili ste majku, s kojom ste bili jako povezani. Kako se nosite s tim?

To mi je najteži udarac u životu. Bili smo baš povezani, svaki dan pomislim na nju i uvijek mi je preteško o tome govoriti i pomisliti da nije vise među živima. Savjetovao bih svakog da što više bude uz svoje roditelje.

Foto: Instagram

Već pet godina ste u vezi s bivšom Miss Slovenije. Što vas je kod nje najviše osvojilo i koliko vam znači kao podrška u životu i poslu?

Osvojila me iskrenost, unutarnja i vanjska ljepota. Ona je moja najveća podrška u životu.

Vidite li svoju budućnost i dalje u javnom životu ili vas privlači mirniji, privatni put?

Ne bježim od javnog života. Još od prvog dana kad sam se pojavio na malim ekranima bio sam svjestan da status javne osobe treba znati nositi i održavati stalni kontakt s fanovima. Razlika je u tome što danas biram emisije i projekte u kojima se pojavljujem, dok neke bitne detalje ipak volim zadržati dalje od očiju javnosti.

Foto: Instagram

Razmišljate li o braku i obiteljskom životu?

Planiram u skorijoj budućnosti.

Ako se osvrnete unazad, što biste poručili onom Ervinu iz 2015., koji tek ulazi u Big Brother kuću?

Svakako da bih neke stvari danas napravio pametnije, ali općenito sam prezadovoljan svojim sudjelovanjima. Najveći pokazatelj za mene je upravo publika, koja me i dan-danas podržava i prati.

Foto: Instagram