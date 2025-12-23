Obavijesti

SKANDALOZNI DOMJENAK ZET-A

SKANDALOZNI DOMJENAK ZET-A

Maja Šuput o incidentu u kojem je pretučen glazbenik: 'Evo što bih ja napravila u tom slučaju'

Maja Šuput o incidentu u kojem je pretučen glazbenik: 'Evo što bih ja napravila u tom slučaju'
Zagreb: Maja Šuput nastupila na otvorenju JOY shopping centra | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Pjevačica Maja Šuput je ranije u svojoj karijeri surađivala s grupom Joy, čiji je član pretučen na božićnom domjenku Sindikata ZET-a. Kako sama kaže, i sama se znala naći u neugodnim situacijama na gažama

Božićni domjenak Sindikata ZET-a, održan 19. prosinca u Rugvici, pretvorio se u potpuni kaos. Jedan uzvanik popeo se na stol, skinuo gol i počeo plesati, a kasnije je sve eskaliralo fizičkim sukobom. Iz grupe Joy potvrdili su kako je jedan član njihovog benda zadobio teške tjelesne ozljede 'uslijed divljačkog napada nekoliko pojedinaca' te da se trenutno oporavlja kod kuće nakon otpusta iz bolnice. 

Za 24sata se javio i ozlijeđeni član benda. 

- Nisu napali bend, napali su mene, njih 20 me cipelarilo jer nisam dao da nam diraju instrumente - poručio je. 

Tijekom svoje karijere je pjevačica te grupe bila Maja Šuput, a zajedno su nastupali i na Dori 1999. Pjevačica, s više od 20 godina iskustva nastupa na svadbama, korporativnim događanjima i noćnim zabavama, komentirala je ružan incident za Jutarnji list. 

- Dovoljna je jedna osoba koja je prešla granicu da nastane kaos - rekla je Maja te dodala kako se većina njezinih nastupa odvija bez ikakvih problema. Ipak, opisala je jedan slučaj koji nikada neće zaboraviti.

Na svadbi prije manje od dvije godine joj je, dok je pjevala, s leđa prišao vidno alkoholizirani gost i pokušao joj zalijepiti novčanicu na čelo. Naglašava kako je samo po sebi to nedopustivo i sramotno, no da je gost ujedno i svom snagom zamahnuo prema njezinoj glavi. To je bio prvi put da je razmišljala o tome da prekine nastup i otiđe. Ističe kako je ipak ostala zbog ugodne atmosfere i mladenaca, ali nakon što je prekinula pjesmu je uzvaniku objasnila 'neke stvari'. 

Što se tiče incidenta na ZET-ovom domjenku, Šuput kaže da 'pijanstvo ne može i ne smije biti opravdanje za nasilje' te dodaje kako se nije radilo o jednom čovjeku, nego je grupa njih nasrnula na glazbenika. 

- To je posebno ozbiljno i to treba biti najstrože kažnjeno - rekla je. Na pitanje što bi ona napravila, kaže da bi podnijela privatnu tužbu. 

- Ljude ponekad treba udariti po džepu da shvate posljedice. Odustajanje od reakcije značilo bi da su se izvukli - poručila je.

