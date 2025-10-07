Evo što nam je Halid govorio o kući na Pelješcu u kojoj se nažalost nije stigao odmarati

Nakon kratke i teške bolesti u utorak nas je zauvijek napustio Halid Bešlić, jedan od najvoljenijih pjevača narodne glazbe. Imao je 71 godinu. U srpnju ove godine razgovarali smo s Halidom o njegovoj novoizgrađenoj vili na Pelješcu, za koju je zemljište kupio 2022. godine.

- Sve je baš onako kako sam očekivao. Ne bih ni ulazio u sve to da sam znao da će biti drugačije. Ali sve se isplatilo, kuća je gotova, sad napokon uživam - rekao nam je pjevač.

Foto: Facebook

U mirnom okruženju, suncem okupana i s pogledom na more, poručio je da će biti utočište za cijelu njegovu obitelj koja će dolaziti i odlaziti kako kome bude odgovaralo, a što se njega tiče, kako je kazao, uvijek će svi biti dobro došli.

- Ja ću tu provoditi veći dio godine, proljeće, ljeto i možda jesen. Jako mi je ugodno tu i sretan sam što je sve napokon gotovo i da se mogu opustiti - rekao je Halid.

Kompleks Vila koji se gradi u Dračama, jednu od vila gradi i Halid Bešlić | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Halid se u Dračama odmarao u kolovozu 2022. godine nakon što su mu u Sarajevu ugrađena dva stenta. Legendarni pjevač nakon rutinskog zahvata, kako je sam nazvao zdravstveni problem, unajmio je kuću u pelješkim Dračama, a društvo su mu pravili supruga Sejda i sin Dino.

Riječ je o naselju koje se sad popularno zove 'Mala Bosna' jer su njezini kupci bogataši iz Bosne i Hercegovine. Tamo se, izgleda, jako svidjelo i Bešliću pa je odlučio imati vlastitu nekretninu.

- Kupio sam parcelu od prijatelja, odnosno njegove kćeri koja ima firmu i ona gradi kompleks od 12 kuća. To neće biti ekstra luksuzna vila, nego kuća od 170 kvadrata. Svakako ću imati bazen pred kućom - rekao nam je pjevač u studenom prošle godine, a kako smo u posjedu ekskluzivnih fotografija njegove vile, sve je doista onako kako je rekao.

