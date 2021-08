Nakon vijesti da je u 66. godini preminuo Jure Stanić, splitski tekstopisac i skladatelj koji je surađivao s Oliverom Dragojevićem i napisao mu predivne pjesme, do njega se na društvenim mrežama opraštaju mnogi glazbenici.

Shrvani Ante Gelo napisao je kako je otišao njegov prijatelj i jedan od najboljih i najposebnijih autora s ovih prostora.

- Njegove pjesme su satkane u moj život, naše živote. Često je znao doći do mene i svirali bi, guštali s dvije gitare. Sjećam se kad sam prvi put čuo “Tko sam ja da ti sudim”… paf, pa kakva pjesma, filigranska, muzikalna, prohodi u basu, forma posebna, a hit. Čudo! Čudo je to! To su najljepše boje mog života - napisao je Gelo pa nabrojao nekoliko pjesama kojima je Stanić autor:

- 'Pismo moja', 'Tristeca', 'Pred tvojim vratima', 'Plemenita', 'Ajde zbogom', 'Ispod sunca zlatnoga', 'Moja tajna ljubavi', 'Nisam te zaslužio', 'Prije svitanja', 'Ti mi čitaš misli'...

Jure Brkljača napisao je kako su nas napustili divni ljudi i glazbenici koji su puno ostavili iza sebe i puno ljudi inspirirali. Mislio je tu prvenstveno na Aljošu Vrančića, klavijaturista iz grupe Dupini, koji su svirali s Oliverom, kao i na Juru Stanića.

- Počivajte u miru - poručio je.

Oprostila se od njega i Crvena jabuka. Na službenom profilu grupe objavili su pjesmu 'Sestro srca mog' koju su otpjevali, a koju je napisao Stanić.