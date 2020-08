Estrada u suzama: 'Rajko je bio vizionar koji je proslavio našu glazbu u cijelome svijetu...'

Smrt glazbene legende iznimno je pogodila estradu. Svi se slažu kako je Rajko bio glazbeni genijalac, a mnogima je u karijeri puno pomogao.

<p>Vijest o smrti glazbene legende Rajka Dujmića nakon teške prometne nesreće rastužila je domaću estradu. S nama su svoja sjećanja na Rajka podijelili brojni glazbenici. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Učinio je velike stvari ali nije preživio sa životnim sudarom. Bio je hiperemotivan. Destabilizirao ga je odlazak Moke i Đurđice, članova Fosila. Oni su bili njegov oslonac. Jedan od rijetko talentiranih skladatelja, jedan od onih koje poštujem, jedan od onih koji ne zaslužuju biti zaboravljeni tako brzo kao Zdenko Runjić ili Đorđe Novković, koji su hrvatsku glazbu činili boljom nego što je danas - rekao je <strong>Tonči Huljić</strong>.</p><p><strong>Massimo</strong> je ispričao svoje sjećanje.<br/> <br/> - Pamtit ću ga po jednoj vožnji od Croatije Recordsa do grada. Vikao je na sebe, govorio si je da nije dovoljno dobar, da nije dovoljno napravio. Rekao sam mu "Je li moguće da ne razumiješ da si polubožanstvo? Zašto imaš osjećaj da nisi dobar, zašto se stalno nekome dokazuješ?". Svi veliki umjetnici uvijek sumnjaju u sebe, tako i Rajko. Danas kažem "Jesi, Rajko, dobar si! - rekao nam je.</p><p><strong>Jasmin Stavros</strong> ispričao je koliko mu je značio Rajko. </p><p>- Da nije bilo njega, ne bi bilo ni Jasmina Stavrosa. Napisao mi je sve pjesme, od prve do zadnje. Bio je vizionar, vjerovao je u mene kad ni ja sam nisam. Teško govorim, pogodilo me jako - rekao nam je.</p><p><strong>Ksenija Urličić</strong>, nekadašnja urednica Zabavnog programa HRT-a za Dujmića je imala lijepe riječi. </p><p>- Čovjek koji je hrvatsku glazbu proslavio u svijetu. Zvao me je Seka, a ja njega Braco. Pamtit ću ga kao iznimno nježnu, emotivnu dušu koja je našoj glazbi podarila najljepše note - rekla je.<br/> <br/> <strong>Zrinko Tutić</strong> nam se također javio. </p><p>- Očekivali smo to, ali grozno je kad ti netko to priopći. Bio je dio mog bića, kao i ja njegovog - rekao je Tutić.</p><p>Rajkov odlazak pogodio je <strong>Davorina Bogovića</strong>. </p><p>- Užasna vijest, baš mi je žao. S Rajkom sam se puno i dugo družio, još dok smo bili u dvadesetima. Svirao nam je i na albumu Korak od sna, to je bilo sjajno, bio je odmah pun ideja, i to dobrih ideja. S njim je uvijek bilo zabavno i veselo. Sjećam se kak je Jajo Houra devedesetih slavio rođendan, bio je naravno i Rajko. Jako se šalio s pjesmom “Moja domovina” i na svoj račun, a ljudi s ostalih stolova su nas počeli čudno gledati. Onda su skužili da je Rajko s nama i zaključili da se autor valjda može šaliti i u to doba sa svojom pjesmom. Baš mi je žao, bio je veliki čovjek i glazbenik, veliki gubitak - kaže Bogović. </p><p>I <strong>Jurica Pađen</strong> prisjetio se Dujmića. </p><p>- Družio sam se s Rajkom cijeli život, posjećivao ga u toj vikendici, svirali smo tamo. Bio mi je producent najprodavanijeg albuma s najviše hitova, “Fratello”, 24sata”..., svirali su zajedno u “4Asa”. Rajko je bio lucidan, inteligentan, duhovit, talentiran, sve ono što tražiš u drugima. Jako je volio mog sina Vitu, postali su prijatelji, uvijek me pitao za njega i pozdravljao ga. I on je sad pogođen - kroz suze je rekao Jurica. Bio sam mu na Rebru u posjeti prije mjesec dana. Sad kad se ovo dogodilo sam se nadao da je kao mačka sa devet života, da će se izvući - ispričao je. </p><p><strong>Husein Hasanefendić Hus</strong> također se javio. </p><p>- Poznavao sam ga veći dio svog života, zajedno smo išli u glazbenu školu. Bez riječi sam, na takav surov način otići... Vjerovao sam da može još puno toga dato našoj glazbi u kojoj je ostavio ozbiljan trag. Bio je veliki prijatelj i dobričina u duši - rekao nam je.</p><p>Da je Rajko Dujmić bio svestrani skladatelj potvrdio je i kazališni redatelj <strong>Krešimir Dolenčić</strong>. </p><p>- Rajko je 1995. skladao scensku glazbu za predstavu 'Dundo Maroje' koju sam ja režirao i ta suradnja je nešto nezaboravno. Rajko je pristao čak i igrati u predstavi, bio je član skupine glazbenika koju stalno tjeraju, pa je bilo genijalno gledati ga na sceni kao glumca. Publika je bila oduševljena. Na Dubrovačkim ljetnim igrama probe bi trajale do 2-3 ujutro, a onda bi nastavili svi druženje u legendarnom 'Taliru' do 6 ujutro. Rajko je bio glavni pokretač dobrog raspoloženja jer bi uzeo gitaru i sviralo se i pjevalo dok se nije razdanilo. Rajko je bio velik u profesionalnom smislu, ali još mi je draži bio kao privatna osoba. Bio je jedno divno, toplo, drago biće, predivan čovjek i sad sam baš neutješan - pojasnio je. </p><p><strong>Neno Ninčević </strong>je shrvan.</p><p>- Stotine dana i stotine noći proveli smo zajedno. Nikad nam nije bilo dosadno, u 35 godina ni jednom se nismo posvađali. Predivna, blaga narav koju nisi trebao tražiti da pomogne, sam se uvijek nudio. Ponosan sam na obitelj koja je odlučila darovati njegove organe jer Rajko će tako nastaviti živjeti. I nekome opet pomoći - zaključio je. </p><p>Vijest o odlasku Rajka pogodila je i <strong>Mirnu Berend</strong>. Na društvenoj mreži oprostila se od njega.</p><p>- Putuj, dragi moj prijatelju. Hvala ti za sve. Za let si dušo stvorena. Doviđenja na nekim drugim razinama. Nemam riječi za ovaj rastanak - napisala je Mirna, a kazališni glumac <strong>Enes Vejzović </strong>na Facebooku se od Dujmića oprostio pjesmom 'Za dobra stara vremena'.</p><p> </p>