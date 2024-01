Estrada voli Duškine kreacije: 'Tončiju Huljiću sam prvo odijelo skrojila u 3 dana, baš mu stoje!'

Glavnu protagonisticu ove priče jedva smo ‘priveli’ na razgovor. Ona je jedna samozatajna radoholičarka, perfekcionistica koja je klasici dala novu dimenziju, žena koja će naizgled nespojive materijale i detalje spojiti u malo umjetničko djelo. Duška Martić, prva dama splitske tvrtke Veštit, po struci je i diplomirana modna dizajnerica, i odjevni tehničar, i krojačica, a njezina jedinstvena odijela, i klasična i avangardna istovremeno, prepoznao je i Tonči Huljić.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

On i sam voli sudjelovati i kreirati s Duškom, a ona će mu, s druge strane, rado dati prostora da bude ono što jest.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Duška voli izazove

- Jako volim svoj posao, ali zapravo najviše uživam kad stojim negdje iza svjetla reflektora, u proizvodnji. Iznad svega volim izazove, iako je izrada odijela sama po sebi najteža kategorija u ovoj struci. A kad govorim o izazovima, u tom smislu mislim na građu naših klijenata. Jednostavno je napraviti odijelo za nekoga savršenih tjelesnih proporcija, ali napraviti odijelo koje će biti izvan standardnih konfekcijskih brojeva, to je ono što me pokreće. Kad napravim 'veštit' za nekoga tko je malo jači ili deblji, viši, mršaviji, kad kod njih izazovem oduševljenje, osjetim da su zadovoljni onim što vide u ogledalu, to je ono što me istinski ispunjava - kaže nam Duška prisjećajući se brojnih suradnji s javnosti poznatim osobama, a prvenstveno s Huljićem.

'Imala sam tri dana za odijelo Tončija Huljića'

Foto: promo

- Naš prvi kontakt bio je uoči pretpremijere njegova glazbenog djela 'Misa Mediterana' u Galeriji Meštrović u Splitu u ljeto 2021. godine. Bio je to za njega veliki događaj, a meni je stigao pet dana prije. Iako je samopouzdanje u ovom što radim nekako moja najvažnija kvaliteta, naravno da mi nije bilo svejedno. Imala sam samo tri puna radna dana, on je bio posvećen samom događaju, odradili smo samo jednu probu. Iako mu je to bilo važno, ništa nije komplicirao. Netko može reći da je Tonči zahtjevan, ali ja ga nikako ne bih tako opisala. Čovjek treba osjetiti čovjeka. On je jasno iznio svoja mišljenja, ja sam svoja i tu je suradnja počela. Kao i svima, i za njega ću napraviti sve što je u mojoj moći, ali postoje i situacije u kojima ću nešto odbiti. On uvijek pristane na kompromis jer je tijekom naše suradnje uvidio da i ja poput njega volim otići izvan okvira čiste klasike, ali opet želim da izgleda kao gospodin, da bude elegantan i mladenački. I moram priznati da odijela zaista dobro nosi - prisjeća se Duška.

Tonči: 'Hana se udaje, želim odijelo za sebe i sina'

Tako su odijela šivana za njega ustvari balans njegove sklonosti ekstravaganciji i njezine smirenosti, odnosno sklonosti klasici. Tako je, kaže, imala čast šivati odijelo i za njega i za njegova sina Ivana za vjenčanje kćeri Hane s Petrom Grašom.

Foto: promo

- Samo je rekao: 'Kći mi se udaje, čut će se uskoro, želim odijelo za sebe i sina'. Nikakve druge zahtjeve nije postavio, sve mi je prepustio, i odabir materijala i boja. Svjesna sam da su mu za taj važni događaj i drugi željeli šivati odijelo, ali on nije htio čuti ni za koga drugoga. Ostao je odan i tu me kupio - kaže Duška.

Duška Kuliša je odjenula u zeleno odijelo

A dok je s Huljićem vodila pregovore u nastojanju da ga njegov modni izričaj malo umiri, s drugim klijentima često vodi borbu da barem pokušaju na sebi vidjeti nešto drugačije, življe boje, uzorke, pa čak i šljokice.

Foto: promo

- Mnogi momci nemaju problema s time, ali ima i onih koji automatski pružaju otpor. A onda kad odjenu odijelo, kad ga vide na sebi i kako im dobro stoji, naprosto se oduševe - kaže nam Duška u čije je zeleno odijelo odjenula i Duška Kuliša, šivala je i tradicionalna klasična odijela za klape, kod nje su dolazili i nogometaši, a trenutačno priprema odijela za dalmatinski bend koji uskoro ima gala koncert u dvorani Lisinski u Zagrebu. Samozatajna je o kome se radi, kao uostalom i o brojnim drugim suradnjama s poznatim osobama.

U ovom poslu je 33 godine

- Ma morate me razumjeti, ja jednostavno nisam od onih koji će se sami hvaliti. Volim kada moja odjela govore u moje ime i kada zadovoljni kupci prenose drugima svoje dobre impresije. Nama dolaze i maturanti, i ljudi skromnijeg budžeta, i nastojimo da svi budu zadovoljni. Neće posao pasti ako napravimo neki ustupak, jer zaista se trudimo da damo sve od sebe da se klijent u odijelu osjeća ugodno i samopouzdano, i naravno, da odijelo bude savršeno – kaže nam Duška u čiji smo se perfekcioniram i sami uvjerili promatrajući besprijekorne šavove i linije.

Foto: promo

U ovom poslu je od '90. godine, dakle pune 33 godine.

- 'Veštit' sam pokrenula prije 15 godina, a prije toga sam i to toliko godina radila u privatnoj odjevnoj tvrtki u kojoj sam bila i poslovođa. Vlasnik je jednom trenutku odlučio da zatvara tu dionicu svog života i posla, a meni je bilo silno žao da ti ljudi ne nastave svoj rad negdje drugdje, oni su zaista bili i još uvijek jesu enciklopedija znanja u struci. Nema te ideje koju ćete vi staviti pred moju ekipu, a da je oni neće moći realizirati. Kako sam ja ustvari cijeli život maštala samo o odjelima, nekako smo se opredijelili baš na taj sektor u modi. Naša odjela jesu klasična, ali opet jedinstvena i radimo ih u malim serijama. Svi materijali su prirodni, u najvećem dijelu su iz Turske, nešto malo iz Italije - objašnjava nam.

- Imam predivnu suradnju s tvrtkom iz Istanbula koja mi daje i one materijale inače predviđene samo za bogata tržišta, poput ruskog. Iz Turske nabavljam i ukrase kojima odjelima dajemo osobni pečat. Ženska odjela ne radimo, možda samo u nekim baš iznimnim situacijama – kaže nam Duška, žena silne energije.

A iako je glavni pokretač priče o 'Veštitu', tijekom našeg razgovora ni jednom sebe nije stavila u prvi plan. Na kraju razgovora samo je rekla: ''Veštit je od svih nas, on neće gazdu, on traži slugu."