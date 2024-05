Eurosong obojan skandalima: Šokantna Irska, diskvalificirali Nizozemca, veliki prosvjedi...

Još je jedan Eurosong iza nas. Iako veliki favorit za pobjedu, hrvatski predstavnik Marko Purišić, odnosno, kako ga sada i cijeli svijet zna, Baby Lasagna, nije pobijedio, ostvario je najbolji plasman Hrvatske na ovom natjecanju, osvojio najviše glasova publike, a učinio je i puno više od toga. Cijela Hrvatska cijeli je tjedan navijala za njega, slala mu poruke podrške... Nema tko nije snimio njegov viralni ples, pratila se svaka promjena na kladionicama, navijalo se u subotu navečer za Marka diljem države, na trgovima, u domovima ukrašenim tabletićima. Pa iako možda nije doveo Eurosong u Hrvatsku, Baby Lasagna svakako je ujedinio naciju.

POGLEDAJTE VIDEO: Baby Lasagna nakon finala

Pokretanje videa... 03:21 Baby Lasagna stigao u hotel | Video: Tina Ozmec-Ban/24sata

Sprema mu se i doček. Kako je priopćio Grad Zagreb, Marka će dočekati na Trgu bana Josipa Jelačića gdje će biti organiziran doček. Okupljene će do dolaska Baby Lasagne zabavljati DJ Mario Kovač te bivši predstavnici na Eurosongu, Let 3, Tajči u pratnji Ante Gele i benda te Emilija Kokić, a voditelj programa bit će Miljenko Cvitković-Minja.

Malmo: Baby Lasagna izveo je 'Rim Tim Tagi Dim' s kojim je postao favorit Eurosonga ove godine | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Tisuće ljudi prosvjedovalo u Malmöu

Ovaj Eurosong mnogi će Hrvati pamtiti po odličnom Markovom uspjehu, ali ne i samo po tome. Cijelo natjecanje mjesecima je bilo pod budnim okom javnosti. I prije svojih nacionalnih natjecanja za pjesmu za Eurosong, neke su države sudionici javno prozivali Europsku radiodifuzijsku uniju (EBU) zbog sudjelovanja Izraela. Naposljetku je Malmö svjedočio i demonstracijama propalestinskih prosvjednika u četvrtak i pred samo finale. Prosvjednici su tražili da se zabrani izraelskoj predstavnici Eden Golan nastup na Eurosongu, no to se nije dogodilo. Ne samo da je nastupila u polufinalu te prošla u finale, već je nekoliko sati nakon prolaska postala drugi favorit za pobjedu na kladionicama.

Malmo: Sukob policije i prosvjednika uoči finalne večeri Eurosonga | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Dobra je pjesma, ali neće pobijediti - pričali su nam brojni obožavatelji Eurosonga koji godinama prate ovo natjecanje te tvrdili kako će dobiti glasove publike 'iz samilosti'.

- Ovi prosvjedi će joj još i pomoći - tvrdila nam je jedna obožavateljica. Izrael je naposljetku završio na petom mjestu, s 52 boda od stručnog žirija te brojkom koja je mnoge šokirala kada su je čuli - 323 boda od publike.

Kaarija i Alessandra odbili čitati bodove žirija

A stručni žiri 37 zemalja? I ta se priča zahuktala uoči samog finala. Strani mediji prvo su objavili kako Alessandra Mele, koja je prošle godine na Eurosongu predstavljala Norvešku, neće prezentirati bodove stručnog žirija te zemlje. U video poruci na društvenim mrežama objasnila je kako su razlog tome izraelske operacije u Pojasu Gaze.

- Eurovizijski moto 'Ujedinjeni glazbom' razlog je zbog kojeg se bavim muzikom. To su trenutno samo prazne riječi - rekla je u poruci. Nakon nje - novi šok. Ni Kaarija, obožavani Finac koji je prošle godine završio drugi, neće prezentirati bodove svoje zemlje.

Foto: Instagram/X

- Odlučio sam da ne sudjelujem kao glasnogovornik finskog žirija ove godine. Ne čini mi se to večeras ispravnim - napisao je Finac na društvenim mrežama.

Diskvalificirali Nizozemca Joosta Kleina

Iako on nije detaljnije objasnio o čemu se radi, nagađa se da je djelomično za to 'kriv' i Joost Klein, odnosno izbacivanje nizozemskog predstavnika s natjecanja. A cijela priča počela je kada se Nizozemac nije pojavio na generalnoj probi rano poslijepodne u petak. Umjesto njega je nastupila Izraelka, a ubrzo nakon toga došlo je i priopćenje EBU-a da je Joost 'upleten u incident' te da do daljnjega neće biti na probama. A zatim se nije pojavio ni na generalnoj probi u 21 sat u petak, koju je gledala publika i koju je ocjenjivao stručni žiri. Umjesto nastupa, publika je gledala snimku nastupa od večeri prije, s polufinala.

Pojavile su se brojne špekulacije, na društvenim mrežama kružile su snimke, a priopćenje EBU-a o detaljima čekalo se do uoči finala. Tada su objavili kako se Joost neće natjecati u finalu.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Švedska policija istražila je pritužbu jedne članice produkcijske ekipe nakon incidenta koji se dogodio nakon njegovog nastupa u polufinalu u četvrtak navečer. Dok pravni proces traje svojim tijekom, ne bi bilo prikladno da on nastavi s natjecanjem - priopćili su. Ubrzo je reagirala i nizozemska televizija AVROTROS koja je poručila da je kazna 'jako teška i nesrazmjerna'. Otkrili su i više detalja samog incidenta.

- Bilo je to nakon nastupa u četvrtak. Protiv jasno sklopljenih dogovora, Joosta su snimili kada je sišao s pozornice i kada se žurio u 'green room'. U tom je trenutku Joost više puta ponovio da ne želi da ga se snima. To nije bilo ispoštovano te je rezultiralo prijetećim korakom Joosta prema kameri. Joost nije dotaknuo snimateljicu - tvrde. U cijeli se slučaj uključila i švedska policija.

2024 Eurovision Song Contest second semi-final, in Malmo | Foto: Leonhard Foeger

Naposljetku je i AVROTROS odlučio povući se s Eurosonga te nisu ni prezentirali bodove svog stručnog žirija.

- Sada kada više nismo dio finala, nema potrebe da prezentiramo bodove našeg stručnog žirija. Zajedno s Nikki de Jager, koja je trebala biti naša glasnogovornica večeras, odlučili smo da to ne učinimo. Kao i ona, ovu smo večer zamišljali puno drugačije - naveli su na društvenim mrežama.

Bambi Thug, šok od početka do kraja

No, fanovi Irske i Bambi Thug, vjerojatno nisu toliko razočarani plasmanom. 'Doomsday Blue' završila je na šestom mjestu, sa 142 boda od stručnih žirija i 136 bodova od publike. Jako dobro za nastup nad kojim su se društvene mreže tjednima zgražale, što zbog maske, što zbog scene, a što i zbog samog vrištanja. Zatim su predstavnici Irske ponovno šokirali izjavom na konferenciji za medije nakon prve polufinalne večeri.

Malmo: Konferencija za medije prve polufinalne večeri | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Da, imala sam na sebi poruke podrške Palestini. Sada imam samo 'okrunite vješticu'. Morala sam maknuti poruke, EBU me natjerala - rekla je tada. Zatim se, uoči samog finala, nije pojavila na posljednjoj probi. Na društvenim mrežama napisala je kako je došlo do 'situacije' prije zadnje probe parade zastava te da je urgirala na EBU da reagira te se ispričala fanovima zbog toga što nije nastupila. I nešto kasnije se oglasila te tvrdila kako je posljednjih par dana priložila nekoliko žalbi EBU zbog incidenata koje je doživjela tijekom tjedna.

- Ranije danas, potvrdili su mojoj delegaciji, pred svima, da su komentatori KAN-a prekršili pravila ponašanja tijekom prvog polufinala Eurosonga - poručila je, referirajući se na navodnu izjavu komentatora izraelske televizije koji je u prijenosu opisao njen nastup kao 'pun čini, crne magije, sotonističkih simbola i voodoo lutkica'. Bambi Thug dodala je i kako i dalje čeka da vidi kakve će posljedice biti, kao i službenu izjavu EBU-a.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Od prosvjeda do diskvalifikacija, ovaj 68. Eurosong bio je vrlo turbulentan, ali pamtit ćemo ga po onom najboljem - Baby Lasagni, kojeg će već u nedjelju u ranim poslijepodnevnim satima, dočekati hrpa njegovih fanova na glavnom zagrebačkom trgu.