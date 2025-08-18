Obavijesti

UOČI 70. IZDANJA

Eurosong predstavio novi izgled

3
Foto: youtube screenshot

Eurosong slavi 70 godina s novim vizualnim identitetom! Austrija domaćin, a srce Eurosonga kuca jače nego ikad uz 3D 'Kameleonsko srce'

Eurosong, najpoznatije svjetsko glazbeno natjecanje, ulazi u svoju jubilarnu 70. godinu s potpuno novim vizualnim identitetom i najavom velikog slavlja u Austriji iduće godine.

Ova promjena dolazi nakon što je JJ trijumfirao u Baselu 2025. s pjesmom 'Wasted Love', donijevši domaćinstvo prestižnog natjecanja upravo Austriji.

Organizatori su svijetu predstavili osvježeni logotip, nastao iz legendarnog ručno nacrtanog dizajna koji je obilježio Eurosong posljednja dva desetljeća. 

Srce Eurosonga, prepoznatljiv simbol, sada kuca snažnije nego ikad i ostaje u središtu novog vizualnog rješenja. Posebna inovacija je 3D 'Kameleonsko srce', koje može mijenjati izgled i upijati glazbene, kulturne i nacionalne utjecaje te reflektirati identitet zemlje domaćina, izvođača ili teme, ali uvijek zrači esenciju Eurosonga.

Povodom ove velike obljetnice, predstavljen je i poseban jubilejski emblem - srce sastavljeno od 70 slojeva, od kojih svaki označava jednu godinu prepune pjesme, sjaja i emocija. I dok pripreme za 70. natjecanje započinju, publika iz Europe i čitavog svijeta može očekivati još više iznenađenja i uzbudljivih aktivnosti koje će obilježiti slavlje sedam desetljeća ujedinjenih glazbom.

- Eurosong je oduvijek bio priča o evoluciji, glazbenoj, kulturnoj i kreativnoj. Ova obnova brenda odaje počast 70 nevjerojatnih godina, dok istovremeno vodi brend u uzbudljivu budućnost. Smjelo je, razigrano i puno srca, baš kao i samo natjecanje. Ponosni smo što to predstavljamo svijetu - rekao je Martin Green, direktor Eurosonga.

- Naš novi logo i vizualni identitet osmišljeni su kako bi ESC brend bio jasniji na digitalnim platformama, okupio našu obitelj projekata pod zajednički okvir i zaštitio brend globalno za članove EBU-a, jer natjecanje nastavlja privlačiti novu publiku diljem svijeta - zaključio je.

