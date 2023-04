Eva Mendes objasnila zašto se ne pojavljuje s Goslingom na crvenom tepihu: 'Ne radimo to'

Američka glumica i model Eva Mendes (49) je otkrila zašto ona i njezin partner Ryan Gosling (42) ne poziraju skupa na crvenom tepihu, a na Instagramu je podijelila isječak iz njihovog prvog zajedničkog filma 'The Place Beyond The Pines' iz 2012. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Magija je stvarna. Nismo se upoznali na snimanju. Magija je počela mnogo ranije, ali evo malo magije snimljene kamerom - napisala je Eva u opisu ispod objavljenog videa.

U komentarima ju je jedan obožavatelj upitao zašto ne objavljuje više fotografije s glumcem te da bi ju volio vidjeti kao pratnju na premijeri novog Goslingova filma 'Barbie', a ona mu je odgovorila.

Foto: 24sat

- Kakav cool komentar, hvala. Ali mi te stvari ne radimo zajedno - napisala je te otkrila da joj nije ugodno dijeliti više zajedničkih fotografija, osim onih koje su već objavljene.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Potom je u drugom komentaru priznala da se samo jednom pojavila na crvenom tepihu s Ryanom.

- Oh, čekaj. Za one koji bi me mogli uhvatiti u laži - samo jednom smo bili zajedno na crvenom tepihu kada smo promovirali ovaj film - napisala je misleći na film The 'Place Beyond The Pines'.

Foto: PBG/Press Association/PIXSELL

Također, glumici je stiglo puno pozitivnih komentara ispod objavljenog videa koji joj poručuju da je kemija između para vidljiva te joj naglašavaju kako bi ju željeli više viđati s Goslingom.

- Jednostavno preko ekrana možeš osjetiti njihovu energiju - glasio je komentar.

- Eva, želim biti iskren s tobom, ali stvarno se nadam da će Barbie proći sezonu nagrada samo da te vidim s Ryanom. Znam, sebičan sam i vjerojatno sanjar, ali nikad neću prestati sanjati o tome - napisao je pratitelj.

- Vas dvoje ste magija - zaključila je obožavateljica.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

