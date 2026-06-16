Evo gdje je danas i što radi Ivan Temšić, pobjednik MasterChefa

Otkako je 2021. godine pobijedio u MasterChefu, Ivan Temšić ne izlazi iz kuhinje, a danas je u vrhu naše gastronomije. Tijekom godina okušao se u više smjerova, poput street food festivala i suradnje s prvim zagrebačkim Michelin restoranom Noelom, pa sve do novog projekta Noel Street.

"Prošlo je podosta godina, a opet se tu i tamo osjećam kao da je završilo jučer. Klišej, ali da, MasterChef stvarno mijenja živote!", rekao je u intervjuu za Dnevnik.hr.

MasterChef ga je oblikovao i usmjerio.

"Ivan prije i Ivan sada su zapravo iste persone, pogotovo po ponašanju, i dalje pomalo neozbiljan, razuzdan, divlji, rekao bih, ali u poslovnom smislu totalno drugačiji. Ambiciozniji, organiziraniji, pametniji u najmanju ruku, minimalno zreliji. Zapravo od neke nedefinirane životne putanje, MasterChef me usmjerio ka konkretnijem putu, a što više po istome koračam, sviđa mi se sve više", objasnio je.

Foto: Luka Dubroja

Prisjetio se i svega što se događalo nakon što se kamere MasterChefa ugase.

"Svakakve su ideje padale na pamet, pokoja se i ostvarila! Svaki dan, svaka epizoda, nosila je nešto svoje. Sve ostalo, malo škakljivije, zanimljivije, ostat će iza zatvorenih vrata!'', rekao je te dodao kako je u showu stekao neka od najvećih prijateljstava u životu.

"Mislim da se nitko neće naljutiti, ali reći ću i ime svih, u tim trenucima stvorila se jedna posebna veza, jedna nova obitelj. Kroz show sam stekao možda i najveća prijateljstva. U samim početcima smo bili doslovno nerazdvojni, pogotovo nakon kraja samog snimanja, a sada, godinama nakon, mogu biti sretan što većina ekipe i dalje diše istim karakterom. Bilo bi glupo izvlačiti pojedince, jer ih je podosta, ali da, smatram da će određene persone sa mnom biti do kraja života", istaknuo je.

Ipak, nakon showa teško se privikao na osjećaj da privatni život više nije potpuno privatan.

"Sve je to super, provedeš određeni period ispred kamera, naše snimanje se desilo pod okriljem pandemije, sve je nekako bilo zatvoreno, u jednom velikom balonu, zapravo nesvjesno što nas čeka vanka. U mojem slučaju, sama pobjeda, dodatno je pridodala, nazovimo to 'popularnosti'. U samim trenucima emitiranja živio sam u Splitu, predivno je bilo osjetiti se kao domaći, vidjeti okolinu koja slavi uspjeh s tobom", istaknuo je.

U današnje vrijeme, ističe, društvene mreže važan su alat za moderne chefove jer tako mogu približiti gastronomiju široj publici.

Foto: Hull City

Otkrio je i što sada radi.

"Već godinu dana sam u partnerstvu s Michelinovim restoranom, prvim zagrebačkim, Noelom, konzultant na par strana, trčkaranje po festivalima od a do ž, nekako me taj street food trenutno i obilježio, malo talijanske čarolije s pete strane, a zapravo u iščekivanju mlađeg brata Noela*, Noel Streeta, gdje ću sve dosadašnje ambicije, pokušaje, ideje, probati pretočiti u nešto… nešto drugačije. Ostvarenje zamišljenog nikako ne funkcionira, pošto zamišljam malo previše, ali svaki dan se trudim biti bolji nego dan prije, pojednostaviti sam sebi, a opet, dovoljno zakomplicirati!'', zaključio je.

O privatnom životu ne priča previše, no otkrio je kako se malo toga s godinama promijenilo.

"Nakon dugo godina u Splitu, poslovne ponude su me vratile na kontinent, u Zagreb. Nakon dvije godine izdešavalo se svega, slobodnog vremena najmanje! Ali drago mi je, živim dinamiku poslovanja, u istu sam i zaljubljen… Malo je bezobrazno za čuti, pogotovo mojim bližnjima, ali maksimalni fokus je na posao, karijeru, mogućnosti, izazove… kad-tad će doći sve ostalo!".