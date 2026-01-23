Obavijesti

ĆAĆINA MALA

Evo gdje je i čime se danas bavi mlađa kći Ive Sanadera...

Evo gdje je i čime se danas bavi mlađa kći Ive Sanadera...
Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

Kći bivšeg premijera Ive Sanadera dr. Bruna Sanader Vukadinović gostovala je u jutarnjoj emisiji Sky Newsa u Ujedinjenom Kraljevstvu i govorila o poremećajima spavanja

Dok se u Hrvatskoj prati svaki korak bivšeg premijera Ive Sanadera, njegova mlađa kći, dr. Bruna Sanader Vukadinović, u Ujedinjenom Kraljevstvu gradi impresivnu međunarodnu karijeru, potpuno neovisnu o političkom nasljeđu svoje obitelji. Kao cijenjena psihijatrica i direktorica prestižne londonske klinike, nedavno je gostovala u jutarnjem programu britanskog kanala Sky News, gdje je kao vodeća stručnjakinja govorila o poremećajima spavanja i ADHD-u kod odraslih.

Njezin nastup u emisiji koju su vodili Anna Jones i Kamali Melbourne potvrdio je njezin status u britanskim medicinskim krugovima. Dr. Sanader Vukadinović nije samo liječnica, već i medicinska direktorica poliklinike Private Psychiatry smještene na Harley Streetu, adresi koja je sinonim za vrhunsku privatnu medicinsku praksu u Londonu. 

Tijekom gostovanja na Sky Newsu, dr. Sanader Vukadinović objasnila je složenu vezu između poremećaja pažnje s hiperaktivnošću (ADHD) i kroničnih problema sa spavanjem, dvaju stanja koja se često preklapaju i pogrešno dijagnosticiraju. Istaknula je kako se poteškoće sa spavanjem kod odraslih s ADHD-om nerijetko pogrešno tumače kao 'loše životne navike', dok su zapravo riječ o ozbiljnim medicinskim problemima koji zahtijevaju stručan pristup.

Naglasila je da se mnogi odrasli godinama bore s ubrzanim mislima prije spavanja, neredovitim ritmom i snom koji ne donosi odmor, a da takvi simptomi često postoje dugo prije nego što se ADHD uopće dijagnosticira. Njezino pojašnjenje unijelo je jasnoću u temu o kojoj se sve više govori, ali koja je i dalje obavijena mnogim zabludama. Potaknula je gledatelje koji se prepoznaju u simptomima da potraže specijalističku procjenu, umjesto da probleme pripisuju stresu ili načinu života.

Put dr. Brune Sanader Vukadinović do jedne od najcjenjenijih adresa u svijetu medicine bio je temeljit i međunarodno orijentiran. Nakon završenog medicinskog fakulteta, specijalizaciju iz psihijatrije i psihoterapije završila je na prestižnom Sveučilištu Ludwig Maximilian (LMU) u Münchenu, gdje je stekla i titulu doktorice znanosti iz područja neuroznanosti.

Njezina stručnost leži u rijetkoj dvostrukoj specijalizaciji - medicini spavanja i ADHD-u kod odraslih. Ova jedinstvena kombinacija omogućuje joj holistički pristup pacijentima čiji se simptomi, poput umora, dekoncentracije i anksioznosti, isprepliću. Osim što vodi privatnu kliniku, radi i kao konzultantica u britanskom javnom zdravstvenom sustavu (NHS), točnije u Klinici za nesanicu pri University College London Hospitals (UCLH), jednoj od najuglednijih bolnica u Ujedinjenom Kraljevstvu. Članica je niza uglednih stručnih udruženja, uključujući britanski Royal College of Psychiatrists i British Sleep Society.

Filozofija njezine klinike, Private Psychiatry, temelji se na osnaživanju pacijenata da bolje razumiju vlastiti um i preuzmu kontrolu nad svojim mentalnim zdravljem. Pristup je duboko personaliziran, usmjeren na liječenje osobe kao cjeline, a ne samo skupa simptoma. Pacijenti kliniku opisuju kao mjesto gdje su se napokon osjećali shvaćeno i saslušano, često nakon godina borbe s pogrešnim dijagnozama.

Foto: Private Psychiatry London

Iako je njezina profesionalna biografija impresivna, privatni život Brune Sanader Vukadinović priča je o postojanosti i ljubavi koja je odoljela svim izazovima. Njezina veza s ekonomistom Vedranom Vukadinovićem započela je još u srednjoškolskim danima u Zagrebu. Njihova ljubav preživjela je najturbulentnija vremena za obitelj Sanader, a par je uspio sačuvati svoju privatnost daleko od očiju javnosti.

Nakon petnaestak godina veze, vjenčali su se u svibnju 2019. godine u hvarskoj katedrali Sv. Stjepana. Ceremonija je bila posebno emotivna jer je Bruna, umjesto oca koji se tada nalazio u istražnom zatvoru, do oltara koračala uz stariju sestru Petru. Taj je trenutak simbolično označio njezinu snagu i oslanjanje na obiteljsku povezanost u najtežim trenucima.

Prije nego što su se skrasili u Londonu, par je živio u Münchenu, gdje je ona gradila liječničku karijeru, a Vedran razvijao privatni posao. Njihov zajednički život okrunjen je u srpnju 2023. godine rođenjem sina Rafaela, čime je Ivo Sanader postao djed.

Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

