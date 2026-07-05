Evo gdje je Lejdi Perković bila tijekom subotnjeg koncerta strica Thompsona u Zaprešiću

Lejdi Perković Jarnec, nećakinja Marka Perkovića Thompsona, na Instagramu je pokazala gdje se odmara ovih dana. Naime, podijelila je niz fotografija s idiličnog odmora na talijanskom otoku Capriju.

Uz seriju fotografija koje prikazuju nestvarnu ljepotu otoka, Lejdi je napisala zagonetan opis na talijanskom jeziku: "Sempre dove il mare sa il mio nome", što u prijevodu znači "Uvijek tamo gdje more zna moje ime".

Njezini su pratitelji impresionirani prizorima, što potvrđuju i brojni komentari ispod objave. "Slika za naslovnicu", "Baš je prekrasna slika" i "Predivna", samo su neke od pohvala koje su se nizale, a mnogi su ostavili emotikone srca i plamena, jasno pokazujući svoje oduševljenje. Čini se da je Lejdi, koja se u rujnu 2025. udala za plesača Ivana Jarneca, pronašla savršeno mjesto za odmor i punjenje baterija, stvarajući uspomene koje izgledaju poput prizora s filmskog platna.

No mnogi si se začudili kako nije bila na velikom koncertu strica Marka Perkovića Thompsona u subotu u Zaprešiću, budući da je prije točno godinu dana ponosno objavljivala fotke i videa s njegovog koncerta na Hipodromu.

*uz korištenje AI-ja

