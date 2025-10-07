Evo kad će biti komemoracija i dženaza legendarnog Halida

Dženaza Halidu Bešliću klanjat će se u ponedjeljak u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, a istoga dana bit će ukop na groblju Bare. U 11 sati održat će se i komemoracija u Narodnom pozorištu Sarajevo, javlja Informer.

Legendarni pjevač preminuo je u 72. godini nakon kratke i teške bolesti. Tužnu vijest u utorak je potvrdio njegov dugogodišnji menadžer Damir Ramljak Tigar, koji je rekao kako su, iako su znali za teško zdravstveno stanje, svi ostali u šoku. Halid je posljednje tjedne života proveo u sarajevskoj bolnici zbog problema s jetrom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:02 Fanovi su vjerovali u Halidov oporavak: Preživio je tešku nesreću, mislili su da može sve | Video: 24sata/pixsell

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Od njega se u međuvremenu opraštaju brojni kolege s glazbene scene, među njima Zdravko Čolić, Dino Merlin, Lepa Brena, Željko Samardžić, ali i političari iz cijele regije. Na društvenim mrežama dijele uspomene i ističu kako je Halid ostavio neizbrisiv trag u glazbi i životima ljudi.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL/privatna arhiva