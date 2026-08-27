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RASTE UZBUĐENJE

Evo kad kreće Love Island Adria

Piše 24sata,
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Evo kad kreće Love Island Adria
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Foto: RTL
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Posljednji detalji bruse se u vili koja će uskoro primiti islandere - mlade ljudi koji u Love Island Adria dolaze pronaći ljubav, prijateljstvo i doživjeti nezaboravnu životnu avanturu

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Islanderi se spremaju, a u posljednjim pripremama je i voditeljica dating showa 'Love Island Adria'. Dragana Mićalović sprema se za polazak na Tenerife jer Love Island Adria na platformu Voyo stiže u nedjelju - 13. rujna!

SNIMANJE NA EGZOTIČNOM TENERIFEU 'Love Island Adria' iza kulisa! Vilu pripremaju 2 mjeseca, stiže stotinjak članova produkcije
'Love Island Adria' iza kulisa! Vilu pripremaju 2 mjeseca, stiže stotinjak članova produkcije

Posljednji detalji bruse se u vili koja će uskoro primiti islandere - mlade ljudi koji u Love Island Adria dolaze pronaći ljubav, prijateljstvo i doživjeti nezaboravnu životnu avanturu. Regionalna inačica ovog globalnog hita na platformu Voyo stiže u nedjelju - 13. rujna pa uzbuđenje pred polazak polako postaje stvarnost.

Foto: RTL

Uz vilu, završava se i izrada Love Island Adria aplikacije, koja će korisnicima omogućiti u stvarnom vremenu utjecati na razvoj događaja u vili. Voditeljica Dragana Mićalović otkriva - pripreme pred početak Love Islanda Adria su intenzivne.

- Sada već ulazimo u onu završnu fazu kada uzbuđenje polako postaje stvarnost. Pripreme su intezivne, od samog projekta do svih onih sitnica koje podrazumijevaju preseliti život na Tenerife na neko vrijeme. Haljine, cipele, nakit i sve te sitnice koje gledatelji niti ne vide, a koje, vjerujte čak i meni postaju vrlo stresne. Sve u svemu, jedva čekam da stignemo na Tenerife i započnemo s avanturom - otkriva Dragana o posljednjim pripremama pred početak showa.

Foto: RTL

Egzotični otok kulisa je iz snova za sve one koji na Tenerife dolaze pronaći ljubav svog života, ali i Draganu koja kaže da u cijelom iskustvu želi uživati i dati svemu jedan lijep dio sebe. U svoju putnu prtljagu spakirala je pozitivnu energiju, znatiželju - i popriličan broj cipela i haljina!

Foto: RTL

Poznata glumica u temeljitim je pripremama, a najviše se, ipak, kaže, raduje onome što ne može predvidjeti.

- Radujem se novom iskustvu, ljudima koje ću upoznati, energiji otoka i svemu što će ovaj projekt donijeti. Imam osjećaj da me čeka jedno potpuno drugačije poglavlje i radujem se - zaključuje voditeljica showa 'Love Island Adria'. Love Island Adria ne propustite na platformi Voyo od nedjelje - 13. rujna!

Foto: RTL

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