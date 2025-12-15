Obavijesti

PRAVA LJEPOTICA

Evo kako danas izgleda kći bivšeg predsjednika Vlade

Piše Franka Bučar,
Foto: Instagram/Lauren Rose Goldberg

Kći bivšeg premijera Tihomira Oreškovića novim objavama na Instagramu ponovno je privukla pažnju i potaknula brojne reakcije

Ella Orešković posljednjih je godina vrlo aktivna na društvenim mrežama, posebno na Instagramu, gdje redovito dijeli fotografije iz svakodnevice. U jednoj od novijih objava pozirala je u uskoj bež haljini uz kratak opis, a reakcije pratitelja nisu izostale. U komentarima su se nizali komplimenti, ali i poruke u kojima su je neki podsjetili na Doru i poručili joj da bi se ponovno trebala prijaviti.

Iako su se pojavile razne priče o mogućem povratku na glazbenu scenu, Ella se zasad nije oglašavala o planovima vezanima uz nova natjecanja ili nastupe. Poznato je da je ranije sudjelovala na Dori i tada se predstavila publici kao pjevačica, no čini se da joj je trenutačno važnije fokusirati se na privatni život i vlastite interese.

Foto: Instagram

Javnost ju je upoznala još u vrijeme kada je njezin otac Tihomir Orešković bio predsjednik Vlade, zbog čega je obitelj tada bila često u središtu pozornosti. Iako je takva pažnja nosila i određeni pritisak, Ella je s vremenom izgradila vlastiti stil i identitet, neovisno o obiteljskom prezimenu.

Osim nje, u obitelji Orešković su i mlađa sestra Ema, koja je završila studij medicine, te braća Jakov i Filip. Danas Ella najviše pažnje privlači svojim objavama, modnim izdanjima i povremenim glazbenim iskoracima, a interes javnosti za nju i dalje ne jenjava.

Foto: Instagram

