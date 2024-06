Evo kako je izgledala liječnica Petra iz 'Braka' prije više od 10 godina: 'S godinama sam bolja'

10 + godina razlike. S godinama sve bolja. Jedna je želja samo, da se i dalje gledamo na malim ekranima, napisala je to Petra Meštrić u opisu fotografije koju je podijelila na svojim društvenim mrežama. Kandidatkinja treće sezone 'Braka na prvu' usporedila je svoj izgled iz 2013. godine s onim današnjim.

Liječnica je na fotki s nešto manje šminke na licu, ali i tada je nosila plave lokne.

Foto: Instagram

Petra predano radi na svom izgledu, a još prije nekoliko mjeseci je otkrila kako se 'bacila' na vježbanje. Počela je trenirati sa Stefanom Modrićem, s kojim se sprijateljila u sociološkom eksperimentu.

- Iskreno, treninzi su jako naporni, Stefan me ne štedi, ali tako se i postižu najbolji rezultati. On osmisli svaki trening unaprijed, a ja pojma nemam što me čeka. Dala sam potpuno povjerenje u njegove ruke jer je ipak on školovan po tom pitanju - priznala je Petra, a osim toga, kaže, pazi i na prehranu.

Nedavno je priznala kako je u dvije godine uspjela smršavjeti oko 15 kilograma.

- Za vrijeme snimanja 'Braka na prvu' imala sam najviše kilograma u životu, a to je bilo 74. Krenula sam na dijetu i lagano vježbati, već sam pred kraj snimanja 'pala' na 72. U tih dvije godine (do sada) smršavjela sam oko 15 kg i sad imam 58 kilograma - rekla je za RTL.

Foto: Instagram